領取住房補助家庭身分須合法 22州聯合提告政府
聯邦住房部新規要求住房補助家庭成員都須具合法身分，引發22州聯合提告，州方批評其違法且恐迫使公民家庭搬離補貼住宅。
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聯邦住房部新規要求住房補助家庭成員都須具合法身分，引發22州聯合提告，州方批評其違法且恐迫使公民家庭搬離補貼住宅。
聯邦住房和城市發展部(HUD)要求領取聯邦住房補助的所有家庭成員，均須具合法身分的新規，23日遭22州聯合提告反對。該訴訟指出，住房部新規可能拆散家庭，甚至導致公民被逐出政府補貼住宅。住房部則辯稱，非法移民利用「漏洞」獲取福利，導致住房部難以為所有有需求者提供住處。
住房部長特納(Scott Turner)1月宣布擬議規定，11月12日發布新規，訂12月14日生效。新規指出，家中任一成員不具公民或合法移民身分，全家都無法獲得聯邦住房補助；民眾若想領取聯邦住房補助，須先驗證其公民或移民身分。
美聯社報導，國會30多年來持續授權針對「混合身分家庭」(即家庭成員有合法和非法身分)提供「按比例計算」的聯邦住房補助；混合身分家庭只要有成員符合聯邦補貼資格，即可共同居住在住房部補貼住宅。但在新規定下，這些家庭將不得不全家搬離公共住房，否則就要被拆散。
22州合組的反對新規訴訟聯盟，成員包括加州、麻州、紐約州等21州檢察長及賓州州長。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示：「不該有任何兒童因父母移民身分失去家園；這項規定既殘酷也不合法。」
邦塔舉例說：「想像一位母親帶兩個孩子住在補貼住宅，他們都是美國公民，但父親不符資格。照此規定，這一家四口都將失去家園。」加州每五名兒童就有一名來自「混合身分家庭」；邦塔估計，新規定將影響加州7000個家庭。
新規還要求公共住房機構及私人房東，若發現租戶未通過身分查核，須通報國土安全部。邦塔說：「國會從未授權住房部趕走混合身分家庭，也未授權讓私人房東變成移民執法者。但這規定恰恰這麼做。」
住房部與國土安全部共同審查發現，全國有約2萬戶混合身分家庭正在領取聯邦住房補助。特納23日聲明表示：「新規全面落實1980年住房與社區發展法，杜絕濫用納稅人稅款，確保只有公民及合格非公民入住補貼住房。這項變革代表重新分配2億1800萬元資源，提供給正在排隊等待的合格國人。」
新規規定，領取聯邦住房補助的家庭中，任何一名成員都必須是公民或合法移民；只要有成員不符資格，整個家庭就無法繼續領取補助。 州政府認為這項規定既殘酷也不合法，可能讓混合身分家庭被迫全家搬離，甚至使本來合法的公民也失去補貼住宅，等同拆散家庭。 住房部表示，新規是為了杜絕非法移民利用漏洞取得福利，並把資源重新分配給合格申請人；當局估計全國約有2萬戶混合身分家庭受影響。
精華 FAQ
新規規定，領取聯邦住房補助的家庭中，任何一名成員都必須是公民或合法移民；只要有成員不符資格，整個家庭就無法繼續領取補助。
州政府認為這項規定既殘酷也不合法，可能讓混合身分家庭被迫全家搬離，甚至使本來合法的公民也失去補貼住宅，等同拆散家庭。
住房部表示，新規是為了杜絕非法移民利用漏洞取得福利，並把資源重新分配給合格申請人；當局估計全國約有2萬戶混合身分家庭受影響。
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