聯邦住房和城市發展部要求領取住房補助的所有家庭成員均須具合法身分的新規定，23日遭22州聯合提告反對。圖為聯邦住房部長特納。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦住房部新規要求住房補助家庭成員都須具合法身分，引發22州聯合提告，州方批評其違法且恐迫使公民家庭搬離補貼住宅。

聯邦住房和城市發展部(HUD)要求領取聯邦住房補助的所有家庭成員，均須具合法身分的新規，23日遭22州聯合提告反對。該訴訟指出，住房部新規可能拆散家庭，甚至導致公民被逐出政府補貼住宅。住房部則辯稱，非法移民 利用「漏洞」獲取福利，導致住房部難以為所有有需求者提供住處。

住房部長特納(Scott Turner)1月宣布擬議規定，11月12日發布新規，訂12月14日生效。新規指出，家中任一成員不具公民或合法移民身分，全家都無法獲得聯邦住房補助；民眾若想領取聯邦住房補助，須先驗證其公民或移民身分。

美聯社報導，國會30多年來持續授權針對「混合身分家庭」(即家庭成員有合法和非法身分)提供「按比例計算」的聯邦住房補助；混合身分家庭只要有成員符合聯邦補貼資格，即可共同居住在住房部補貼住宅。但在新規定下，這些家庭將不得不全家搬離公共住房，否則就要被拆散。

22州合組的反對新規訴訟聯盟，成員包括加州、麻州 、紐約州等21州檢察長及賓州州長。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示：「不該有任何兒童因父母移民身分失去家園；這項規定既殘酷也不合法。」

邦塔舉例說：「想像一位母親帶兩個孩子住在補貼住宅，他們都是美國公民，但父親不符資格。照此規定，這一家四口都將失去家園。」加州每五名兒童就有一名來自「混合身分家庭」；邦塔估計，新規定將影響加州7000個家庭。

新規還要求公共住房機構及私人房東，若發現租戶未通過身分查核，須通報國土安全部。邦塔說：「國會從未授權住房部趕走混合身分家庭，也未授權讓私人房東變成移民執法者。但這規定恰恰這麼做。」

住房部與國土安全部共同審查發現，全國有約2萬戶混合身分家庭正在領取聯邦住房補助。特納23日聲明表示：「新規全面落實1980年住房與社區發展法，杜絕濫用納稅人稅款，確保只有公民及合格非公民入住補貼住房。這項變革代表重新分配2億1800萬元資源，提供給正在排隊等待的合格國人。」