愛阿華州米德爾敦的陸軍彈藥廠外圍圍欄23日掛有告示牌。美軍計畫在廠內引爆數公噸已劣化且極不穩定的疊氮化鉛，引發外界對環境汙染的疑慮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍計畫在愛阿華州彈藥廠引爆近4.4噸老舊疊氮化鉛，以防低溫自爆，但恐造成含鉛粉塵擴散，威脅周邊居民、農場與環境。

紐約時報 報導，美國陸軍感恩節 前一天、25日將在愛阿華州 一座軍用彈藥廠引爆近4.4公噸老舊炸藥，以免這批已嚴重劣化的炸藥因氣溫降至冰點以下而自行爆炸。然而，引爆作業恐使具有神經毒性的鉛粉塵隨風飄散至最遠100英里（約161公里）外，可能波及約350座農場，當地居民及農民憂心健康與生計受到威脅。

美國陸軍正與時間賽跑，預計於25日上午9時，在愛阿華州東南部米德爾敦（Middletown）的陸軍彈藥廠，引爆68桶總重近9700磅（約4.4公噸）的疊氮化鉛（lead azide）。這批炸藥已變得極不穩定，連開桶或搬運都可能引發爆炸。隨著當地氣溫下降，軍方警告，冰點以下的低溫恐使炸藥更加不穩定，甚至自行爆炸。

疊氮化鉛主要用於軍用彈藥的起爆裝置，對熱、撞擊及摩擦高度敏感，若在劣化過程中形成結晶，危險性可能進一步增加。美國陸軍2009年將原先存放於全美各地軍事設施的疊氮化鉛集中至這座彈藥廠，今年稍早檢查時發現桶內已出現結晶。

軍方計畫在存放炸藥的覆土式鋼筋混凝土掩體內直接引爆。然而，這批炸藥已存放超過20年，掩體更有約80年歷史，混凝土已出現裂縫，軍方坦言掩體頂部很可能在爆炸過程中被炸開。為降低汙染風險，陸軍準備在掩體頂部覆蓋約61公分厚的滅火泡沫，並已增設防護網攔截鉛粉塵，希望達成鉛微粒「零排放」，但能否完全防止有毒粉塵外洩仍是未知數。

陸軍24日公布的粉塵擴散模型顯示，若防護措施未能完全奏效，鉛粉塵可能從彈藥廠向西南方飄散，最遠抵達161公里外的密蘇里州東北部，潛在汙染範圍約383平方公里，涵蓋約350座農場。美國政府已施放氣象氣球監測氣流變化，並採集空氣及土壤樣本，將在引爆後再次採樣，確認汙染程度及制定清理計畫。

米德爾敦363名居民24日上午接獲可能撤離的通知。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）指出，彈藥廠西南方約8公里範圍內的居民可能需要撤離。美國肺臟協會呼籲，居住在彈藥廠周圍約32公里內的居民，在整個感恩節假期期間都應待在室內並緊閉門窗。

鉛是一種神經毒素，即使少量暴露也可能危害人體健康，對兒童及孕婦尤其危險。鉛可能干擾胎兒腦部發育、造成永久性的認知及行為損害，並增加早產或流產風險。鉛粉塵除了可經由吸入或吞食進入人體，也可能沉積在土壤及水中，對當地農業及畜牧業構成威脅。

美國代理陸軍部長泰勒（Adam R. Telle）24日強調，當地居民的健康與安全是軍方首要考量，呼籲民眾不必恐慌。然而，軍方為何任由炸藥劣化至此，以及引爆作業究竟會對居民、農田及牲畜造成多大影響，至今仍未有明確答案。