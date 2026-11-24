黃仁勳婚外情風波，讓AI和科技公司招攬反情報人才的趨勢受到關注。（取材自微信）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時調查指出，黃樂從湖南軍工家庭一路進入輝達核心圈，並以算力中心與海外公司操作晶片生意，因疑涉中國國安聯繫而引發美方高度關注。

紐約時報最新調查報導深度起底近期捲入輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 緋聞與國安風暴的核心人物，中國籍女商人黃樂（Alice Huang）。報導透過實地走訪其故鄉湖南、調閱跨國企業註冊文件及訪談十餘名知情人士，揭露現年將滿44歲的黃樂，如何從中國偏遠兵工廠小鎮的普通家庭出發，一步步躋身美國AI晶片巨頭的權力核心，並引發華府高度警惕的跨國情報疑雲。

報導指出，黃樂出生於湖南省楠竹山鎮的「愛國五村」，父親黃國斌（音譯，Huang Guobin）曾任職於當地生產手榴彈與導彈零件的「國營282廠」（隸屬中國兵器工業集團旗下江南工業集團）。在軍工大院環境長大的黃樂，就讀當地子弟學校後進入湘潭一所護校，20多歲時離開家鄉前往北京發展，曾短暫任職於中國中央電視台，並於2006年赴香港浸會大學攻讀傳媒管理碩士；同窗回憶，她當時常穿戴名牌且頻繁缺課，外界普遍猜測其背後有深厚人脈支撐。

黃樂早年便展現出向政商權貴靠攏的軌跡。2010年，她與姊姊黃瑜以及退休的父親，在北京一處專供官員與商界名流社交的私人高爾夫球場內註冊公司。2014年她將股份轉讓給姊姊後轉戰上海，並結識知名金融人士康偉，兩人在商業場合常以夫妻相稱，共同編織出股權交錯的投資網絡。

在資本運作過程中，黃樂的資金網絡與中國高層權貴產生交集。根據香港交易所公開文件，她曾透過加勒比海離岸空殼公司，在一家中國醫療器械商上市前進行投資，而同批投資人中竟包含時任中國國務院副總理劉鶴之子創辦的基金，顯示其政商關係已非同小可。

真正讓黃樂進入輝達視野的，是她沿著連接家鄉與上海的G60高速公路所布局的算力版圖。新冠疫情期間，黃樂與康偉在當地政府支持下，於上海松江區建置配備輝達晶片的「長三角AI先進計算中心」，並透過關聯企業「世紀利通」（Century Litong）採購輝達伺服器、出租算力，而這條算力供應鏈的下游，竟與中國航空工業集團（AVIC）及解放軍關聯AI實驗室有所牽連。

隨著美國逐步收緊對中國的高階AI晶片出口管制，黃樂與康偉於2022年經輝達銷售團隊牽線結識阿里巴巴後，開始將業務重心轉向海外。2023年，黃樂透過英屬維京群島公司收購遊戲公司第七大道（7Road）旗下的新加坡子公司，更名為「Megaspeed」，主攻在東南亞採購輝達先進晶片並建立資料中心，再將AI算力回售給中國企業。

此後，黃樂積極塑造國際高管形象，頻繁在社群媒體發布與黃仁勳及亞洲半導體大亨在高級餐廳品酒的合照。然而，美國情報機構早已盯上她的動向，研判黃樂自2025年春季至今年期間持續與中國國家安全部官員保持聯繫，且時間點與她和黃仁勳的婚外情及Megaspeed大舉採購輝達晶片高度重疊，連帶其合夥人康偉也被美方掌握與同一情報機構合作的證據。

這場風暴重創輝達高層，黃仁勳一度於11月12日請辭執行長，雖在美國總統川普施壓董事會後於23日戲劇性復職，但下週仍須面對美國國會三個委員會的嚴格質詢。與此同時，黃樂發跡的消息傳回湖南老家楠竹山鎮，在當地引發熱烈議論，不少面臨經濟困境的鄉親對這位從兵工廠大院走出的女富豪充滿好奇與讚嘆，甚至有人直言不在乎外界的緋聞指控，只佩服她白手起家成為商界女強人。

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