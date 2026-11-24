2024年6月2日，時任的Nvidia執行長黃仁勳出席台北國際電腦展，被拍到與新加坡資料中心Megaspeed前高層黃樂舉止親暱。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 日媒指黃樂在大阪成立與新加坡涉案企業同名公司，疑趁遭調查之際布局日本；同時她與黃仁勳的親密往來、Megaspeed的晶片與資金流向，也使事件牽動半導體出口管制風險。

日本「周刊文春」報導，輝達（NVIDIA ）創辦人黃仁勳 捲入與疑似中國女間諜 的婚外情風波，「周刊文春」調查發現，涉案女子黃樂曾多次赴日，並於2025年10月在大阪設立一家與新加坡涉案企業同名的公司，不排除企圖在日本建立新的活動據點。

報導指出，黃樂出身中國湖南省，年齡據估計為40多歲，曾在香港浸會大學取得碩士學位，據稱曾任中國中央電視台（CCTV）記者，2015年出任丈夫創立的上海一家投資公司高層。根據「華爾街日報」報導，她約於2016年透過丈夫介紹結識黃仁勳，兩人關係自2023年起迅速升溫。

2023年12月，黃仁勳在新加坡一家義大利餐廳親自為賓客端上義大利麵，黃樂也在場。此後，兩人親密互動的照片陸續出現在中國社群媒體上。

2024年6月台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，黃樂曾在一場派對上向賓客誇口，自己可以立刻把黃仁勳叫來，黃仁勳隨後果然現身。同年9月，黃樂也在社群媒體分享與黃仁勳一同前往高爾夫球場的照片。

2025年5月，兩人再度於台北國際電腦展期間同席用餐，黃樂身穿粉紅色迷你裙洋裝，與黃仁勳親密交談，甚至一度貼臉親吻。兩人隨後搭乘同一輛專車離去，相關畫面當時也被台灣媒體拍下。

旗下企業資產暴增90倍 涉高階AI晶片輸往中國

然而，兩人交往的背後，更牽涉美國高度關注的半導體出口管制問題。

報導指出，黃樂2023年收購一家中資遊戲公司子公司，將其更名為「MEGASPEED INTERNATIONAL」，並將全部股份出售給一家新加坡企業。僅4天後，該公司便獲得輝達認證，成為合作夥伴。

2024年，Megaspeed總資產暴增至約30億美元，達前一年的90倍。據英國媒體報導，中國科技巨頭阿里巴巴是背後提供資金支持的企業。

一名日本公安調查廳前統括調查官分析，「Megaspeed以這筆規模達30億美元的資金為後盾，在馬來西亞設立資料中心，負責建設的則是中國國營企業。」

「也就是說，Megaspeed一方面從輝達進口價值數千億日圓的半導體產品，另一方面經營具有濃厚中國資本色彩的資料中心。從美國的角度來看，當時就已經是安保上高度可疑的狀態。」

海外媒體也披露，黃樂可能在印尼、泰國等地設立類似據點，甚至可能是中國情報機構旗下「晶片小組」的成員。這個小組負責蒐集半導體情報，以及透過第三國、迂迴進口晶片至中國。

多次赴日購物、美容 大阪梅田設立同名公司

「周刊文春」調查發現，黃樂的活動範圍可能早已延伸至日本。

一名曾替黃樂擔任翻譯的日本友人透露，從COVID-19疫情前至2024年，黃樂曾多次前往大阪，除了到百貨公司購買化妝品，也會前往美容院護髮，通常當天或隔天便返回中國。

黃樂2024年曾向這名友人表示，「想在日本成立一家貿易公司」，但始終未透露具體業務內容。

根據「周刊文春」取得的公司登記資料，2025年10月30日，一家名為「MEGASPEED INTERNATIONAL株式會社」的企業在大阪成立，與新加坡身陷晶片走私疑雲的企業同名，並由上述友人的親屬擔任公司代表。

該公司資本額為500萬日圓，登記地址位於大阪市梅田辦公商業區，營業項目包括「透過資料中心進行資料分析」、「IT設備買賣」等。該公司成立時，黃樂已經成為美國與新加坡當局的調查對象。

「周刊文春」記者實地走訪公司登記地址，發現當地為共享辦公室，現場沒有以該公司名義設置的信箱，管理人員也表示不知道這家公司。

「周刊文春」推測，黃樂可能在遭到美國及新加坡當局調查之際，試圖透過在日本設立空殼公司，建立新的活動據點。不過，目前尚無證據證實該日本公司實際涉及晶片走私或間諜活動。

曾替黃樂擔任翻譯的友人表示，「直到現在，我仍然無法相信她竟然可能是間諜。她從來沒有向我提過輝達的名字。只有在她要來日本的時候，才會主動與我聯絡，如今已經完全失去聯繫。」

SEGA前社長：黃仁勳從不懷疑別人

黃仁勳與日本產業界淵源深厚。1993年創立輝達後，公司一度面臨倒閉危機，當時日本遊戲大廠SEGA伸出援手，成為輝達得以存續的重要關鍵。

SEGA前社長入交昭一郎接受「周刊文春」採訪時回憶，1996年輝達承接世嘉遊戲主機晶片開發案，但因技術路線錯誤，黃仁勳主動要求SEGA終止合約，同時懇求讓輝達利用剩餘資金重振公司。最後，SEGA將剩餘的5億日圓開發經費轉為輝達股票，協助輝達度過難關。

入交昭一郎形容，黃仁勳是一個不會懷疑別人的人，總是直接表達內心想法，因此令人信任。

黃仁勳今年7月赴日出席活動時，也再度公開感謝SEGA，強調若沒有SEGA當年的協助，就不會有今天的輝達。

黃仁勳7月15日還曾在東京神田一家居酒屋，與日本半導體相關企業高層聚餐，包括力森諾科（Resonac）社長高橋秀仁、愛德萬測試（Advantest）會長吉田芳明等人。

高橋秀仁表示，黃仁勳當時呼籲日本企業共同推動AI產業發展，態度十分親切開朗，完全沒有察覺任何女性問題。吉田芳明則坦言，相關風波完全出乎意料。

▼收聽一洲焦點Podcast：