美國總統川普（前）親自介入，推動黃仁勳復職。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在48小時內動員白宮與司法部施壓輝達董事會，最終讓辭職11天的黃仁勳回任，並同步成立新法遵委員會查晶片走私疑雲。

過去48小時，白宮上演了一場瘋狂的救援行動：美國總統川普 親自出手，施壓輝達 （NVIDIA）董事會改變立場，讓11天前下台的黃仁勳 回鍋。

川普周一受訪說，市場反應非常正面，「這真的能證明這個決定是對的」。輝達股價迅速收復黃仁勳辭職以來約30%跌幅的大部分，創下美企單日市值增幅最高紀錄，也帶動標普500指數勁揚4.7%。

司法部給保證

這場救援行動的轉折，從周六開始。司法部長布蘭奇告訴川普與副總統范斯，黃仁勳既不是司法部調查目標或對象，司法部也沒有證據顯示他違法或構成國安風險。

布蘭奇這番話其來有自。知情人士透露，黃仁勳任內，輝達好幾個月來一直配合司法部調查Megaspeed和伺服器大廠美超微（Super Micro）。Megaspeed前主管黃樂涉嫌在與黃仁勳交往期間，和中國情報單位接觸，該公司也因涉嫌把輝達晶片走私到中國遭調查。美超微則同樣涉入晶片走私指控。

司法部的初步評估，成了白宮遊說輝達董事會的重要依據。

川普派范斯出馬

黃仁勳辭職後，川普曾提議找前蘋果執行長庫克接任。但隨著輝達股價持續下挫、市場賣壓加重，川普上周末決定，盡一切努力讓黃仁勳回鍋。他指派范斯協助與輝達董事會溝通。

紐約時報報導，曾是創投圈的范斯，與矽谷關係深厚，也和黃仁勳重要支持者、白宮AI顧問薩克斯交好。知情人士說，透過力挺黃仁勳的盟友安排，范斯與黃仁勳私下通過話，認同他是美國在美中科技競爭中的重要籌碼。范斯協助董事會確認：川普政府認為黃仁勳本人不構成國安風險。當時僅極少數政府最高層官員知道這些談話。

川普周一表示，他大約10天前就想打電話給輝達董事會，但「不確定那時候打，會不會這麼成功。隨著公司股價開始暴跌，氛圍愈來愈合適」。他也質疑投資人對臨時執行長柯蕾絲缺乏信心，並批評她接受CNBC訪問時，「表現得不太好」。

輝達董事會髮夾彎

輝達董事會原本告訴投資人，黃仁勳不會回任。董事會已委託獵才公司物色新執行長，安謀（Arm）執行長哈斯一度成為熱門人選，董事還向科技業人士打聽了對他的評價。

不過，哈斯的名字一曝光，安謀就積極挽留並與他續約。董事會找了一輪，發現有能力又願意接任的人選並不多。

美國財長貝森特周日接受CBS訪問，被問到川普主張黃仁勳回鍋時回應，自己先前主張輝達找外部人選，但黃仁勳「現在已經在公司外面了」。

金融時報將這番話解讀成他「立場軟化」，但貝森特還是沒說挺黃仁勳。他表示，還要查清晶片銷售違規的責任究竟到哪一層。

周日下午，輝達董事會開了馬拉松會議，花好幾個小時與黃仁勳溝通。知情人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除先前曝光的兩段緋聞，還有其他婚外情。他對自己的行為表達悔意。

董事會認為，黃仁勳的感情關係及對此不夠坦白，都違反公司行為準則，但最後認定，讓他回任是比較好的選擇。

周日晚間，董事會告知白宮，將在周一開盤前宣布黃仁勳復職。該公司聲明同時宣布，成立新的法遵委員會，會認真調查晶片走私疑雲。

美國商務部周一把Megaspeed和其他幾家公司列入貿易黑名單，禁止美國公司向它們出售晶片與其他技術。

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