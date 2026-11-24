加州聖地牙哥一名76歲婦人請水管工到家中修繕，對方竟趁機霸占房屋，還將房間轉租給約15人；示意圖，非新聞當事者。（unsplash／Timur Shakerzianov）

AI摘要 文章摘要整理： 加州聖地牙哥一名76歲婦人因外出休養請人修水管，卻遭無照水電工霸占住家、轉租他人；兩人歷經2年多與法律程序，才終於收回房屋。

加州聖地牙哥 一名76歲婦人因髖部骨折，暫時搬離住家休養，沒想到請來修水管的水電工，竟趁機霸占她的房子，還擅自換鎖、將水電帳戶改成自己的名字，甚至把房間出租給他人。婦人與伴侶苦等兩年多，歷經漫長法律程序，才終於取回房屋。

據理財新聞網站Moneywise報導，婦人Jordy Smith與伴侶因健康因素暫時搬離住家，期間發現屋內水管故障，於是找來一名水電工修理。不料，對方竟是一名沒有執照的業者，進屋施工後，反而把房子據為己有。

Smith回憶，對方不僅更換門鎖，還把水電帳戶轉到自己名下，隨後開始將屋內房間出租給其他人。「我簡直不敢相信，他就這樣接管了房子。等我們回過神來，裡面已經住了大約15個人。」

更棘手的是，兩人一開始甚至無法順利證明房屋所有權。Smith的伴侶多年前獲得這處房產，卻已找不到當初的相關文件。由於缺乏產權證明，警方無法採取行動，讓占屋者有更多時間繼續住在裡面。

Smith向ABC 10 News表示，這段期間讓她備受煎熬，「我晚上根本睡不著，感覺我們好像永遠都回不了自己的家。」

根據報導，兩人直到事件發生兩年後，才聘請專門協助屋主處理非法占屋問題的私人公司Squatter Squad介入。該公司花了另外5個月，協助尋找遺失的產權文件，並透過法院程序處理，兩人才終於取回房屋。

然而，奪回房子並不代表惡夢結束。兩人重新進屋後，發現屋內遭到嚴重破壞，不少具有紀念意義及價值不菲的物品也被毀損。

報導指出，加州法律對占屋者的處理有一定程序。若有人在房屋內居住超過30天，並透過繳納水電費或支付租金等方式建立居住事實，屋主可能必須透過正式民事驅逐程序，才能讓對方搬離，而非直接要求警方以刑事案件處理。

不過，居住滿30天並不代表占屋者就能取得房屋所有權。加州的逆權侵占（Adverse Possession）制度要求占屋者公開、連續且未經屋主許可地占用空置房屋至少5年，並在此期間全額繳納房屋財產稅，才可能提出所有權主張。

報導也提醒，屋主應妥善保存房屋所有權文件，若有空置房產，最好定期查看。洛杉磯縣警長辦公室建議，空置房屋至少每周巡查一次，以免遭人非法占用。