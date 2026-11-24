美國總統川普（右）10月8日在華府頒發美國國家科學獎章給輝達創辦人黃仁勳（左）。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達創辦人黃仁勳雖在川普介入下復職，卻遭美國國會兩黨加強調查，並面臨更嚴格的晶片出口管制立法壓力。

美國政治新聞網站Politico報導，Nvidia輝達創辦人黃仁勳 雖然在美國總統川普 介入下重返執行長大位，卻即將面臨國會兩黨聯手反擊，在華府的處境反而更加艱難。民主黨誓言明年掌控國會後展開強力調查，共和黨議員也罕見與川普唱反調，質疑黃仁勳復職不構成國安風險的說法。兩黨更積極推動加強晶片出口管制，直接威脅輝達的營運模式。

美國眾議院情報委員會、外交事務委員會及中國問題特別委員會主席23日發表聯合聲明，確認黃仁勳將依照原定計畫，於12月1日接受閉門訊問。參議院銀行委員會也將於12月3日舉行公開聽證會，由黃仁勳出席作證。如果黃仁勳未依約出席，或回答無法令民主黨人滿意，民主黨可能在明年1月掌控國會後，動用傳票權強制傳喚他。

民主黨不僅計畫調查黃仁勳，也將追查川普是否向輝達董事會施壓。美國商務部長盧特尼克及主管出口管制的商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）均已被要求赴國會作證。輝達法務長泰特（Tim Teter）預計12月2日接受眾議院議員訊問，國會也正考慮要求輝達其他董事提供資訊。

另一方面，美國國會正協商將兩黨支持的晶片出口管制立法條款納入每年必須通過的國防授權法案（NDAA），藉此一併推動立法，進一步限制美國向中國大陸出售敏感晶片及技術。

這些條款先前因輝達等晶片製造商大力遊說，一度面臨遭到刪除的風險，但黃仁勳接連爆發醜聞及如今復職，反而提高相關措施納入最終版國防法案的可能性。

即將接掌參議院銀行委員會的民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，黃仁勳復職只會讓出口管制立法更加迫切，國會也必須確保輝達不會透過遊說扼殺相關法案。

共和黨參議員克芮麥（Kevin Cramer）預測，鑑於民主黨對川普行為的不滿，以及共和黨對中國的戒心，出口管制法案可望獲得足以推翻總統否決的票數。他也直言，兩黨議員將對輝達相關人士「施加前所未有的壓力」。

紐約時報指出，過去鮮少運用國會監督權質疑川普決策的共和黨議員，如今罕見公開反對川普，拒絕接受政府已化解輝達相關國安疑慮的說法。

共和黨參議員匡希恆（John Curtis）質疑，究竟是哪些政府官員向輝達董事會提供意見？說了什麼？董事會又是根據什麼認定沒有國安風險？

克芮麥指出，重新聘用黃仁勳的法律及聲譽風險由輝達承擔，國安風險卻轉嫁給美國軍方及人民。參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）直言，輝達涉及的爭議只是「冰山一角」，不會因黃仁勳復職而獲得解決。