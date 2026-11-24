輝達創辦人黃仁勳23日回任執行長，在美國加州聖塔克拉拉總部受到員工熱烈鼓掌歡迎。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 金融時報報導，黃仁勳因醜聞辭職後迅速在川普與矽谷盟友遊說下回鍋輝達，過程高度保密，也凸顯他在美國AI產業與權力核心的影響力。

金融時報報導，輝達執行長黃仁勳 因與一名客戶兼疑似中國間諜的女子發生婚外情，另據報與一名下屬有染，捲入醜聞辭職，卻在不到兩周後戲劇性復職，連公司最資深的主管也感到意外。輝達董事會突然改變立場，背後推手正是美國總統川普。知情人士透露，這是黃仁勳在矽谷 的盟友組成「戰情室」、密集遊說並拉攏川普與副總統范斯的結果。

黃仁勳的盟友主張，黃仁勳對美國人工智慧（AI）產業的健全發展至關重要，因此股市乃至整體經濟也離不開他。一名盟友說：「偉大的人會犯下重大的錯誤。但從來沒有人像他這樣，馬斯克也沒有，其他任何人都沒有。我們現在享有的所有成功、所有科技進展，全都歸功於他一個人。」

知情人士表示，促成輝達董事會22日深夜開會的協商高度保密，連代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）也被排除在外。川普親自向董事會為黃仁勳辯護，促使董事會在斷然排除他回任的可能性僅數天後，徹底改變立場。

黃仁勳12日辭職後僅數小時，矽谷盟友便開始集結。知情人士透露，Uber創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）、創投人士貝克（Gavin Baker）與葛斯納（Brad Gerstner）、高盛主管安德伍德（John Underwood）等少數支持者迅速行動，公開及私下為黃仁勳復職奔走。

黃仁勳辭職後24小時內，貝克與葛斯納便發表致輝達董事會的公開信，敦促董事會「保留所有選項，包括黃仁勳可能回任」。金融時報上周報導，兩人的行動獲得黃仁勳支持，黃仁勳17日也證實已準備好重掌輝達。當時，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）公開堅稱黃仁勳不可能回任，柯蕾絲則忙於在股價暴跌之際穩定公司局勢。與此同時，黃仁勳的「非正式顧問團」（kitchen cabinet）已開始在幕後遊說白宮及華府其他權勢人士。

其中一名盟友上周安排黃仁勳與范斯通話45分鐘。黃仁勳為自己對美國半導體出口管制及遠端存取晶片的立場，以及與婚外情對象黃樂任職的Megaspeed公司之間的往來辯護。黃仁勳及其盟友的懇求似乎說服了范斯。

金融時報指出，范斯曾是創投人士，受到億萬富豪提爾（Peter Thiel）指導，已從矽谷募得數百萬美元。若范斯決定競選總統，黃仁勳及其盟友很可能是他的重要資金來源。一名知情人士透露，科技界所有重要人物「都快把范斯的門敲破了」，但范斯這麼做並非為了讓自己更容易募款，甚至從未談及此事。

這名人士補充說，范斯顯然明白，「美國目前有一半的國內生產毛額（GDP）仰賴輝達……那斯達克指數上漲了7%。如果你認為沒有黃仁勳也會出現這種情況，那你就瘋了。」

川普與范斯周末致力說服輝達董事會，黃仁勳與黃樂的婚外情不代表他就構成潛在國安風險。先前曾要求輝達全面改組領導團隊的美國財政部長貝森特22日公開軟化立場，參與遊說的人士將此視為取得進展的證據，川普親自介入則發揮決定性作用。

輝達員工對黃仁勳回鍋既欣喜又驚訝，連私下盼望他復職的員工也告訴金融時報，沒想到他這麼快就能回任。一名資深員工表示，認識黃仁勳多年的員工對他下台的背景感到震驚，尤其是媒體突然大量報導他眾所周知的粗暴管理風格。一名人士說：「他向來就是這樣。有點年紀的員工都在想：為什麼偏偏是現在？」

儘管黃仁勳掌舵輝達長達33年，並持有公司3.5%的股份，卻沒有超級投票權股份，無法像臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等身兼執行長的企業創辦人一樣，推翻董事會的決定。一名曾在華府與黃仁勳共事的人士說：「如果我是黃仁勳，我今天要問的第一個問題就是：『我要怎麼弄到一些超級投票權股份，好讓我下次可以叫所有人滾蛋？』」