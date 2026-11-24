輝達董事會在23日美股開盤前宣布黃仁勳回任執行長，輝達股價立即上漲超過31%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Axios指出，輝達董事會讓黃仁勳回任執行長，主要受川普施壓、股價大跌、科技界聲援與接班困難等因素影響，同時保留對其相關調查的監督。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）董事會大轉彎決定讓黃仁勳 重掌執行長職位，網媒Axios列出了五大原因。

1.總統川普的因素：他多次公開表態支持黃仁勳回歸，並承認曾向董事會施壓與遊說，認為若沒有介入，董事會未必會作出此決定。

川普23日向CNBC表示：「我們必須保護我們的天才」，確認曾直接與輝達董事會討論過黃仁勳回歸一事。至於涉及中國間諜之說，他暗示經過調查後已還黃仁勳清白，但未提供具體細節。

2.輝達在股市暴跌及華爾街的擔憂：隨著黃仁勳事件的爆發及辭去總裁職務，輝達的市值從高峰蒸發了超過2.5兆元。相反，在回歸消息傳出後，股價在23日飆升超過30%。

華爾街的反應凸顯了投資者對於「由黃仁勳親自參與」輝達未來發展，抱持著高度重視。

3.矽谷的反彈聲浪：科技界各方人士紛紛發起行動，力挺黃仁勳重掌輝達。

在一份請願書裡已超過18萬人聯署，除輝達員工外，就連馬斯克(Elon Musk)、Epic Games 執行長史威尼(Tim Sweeney)、Y Combinator 執行長陳嘉興(Garry Tan) 等科技界大佬也聲援。強烈的聲浪顯示，各界對黃仁勳重任執行長有著極為深切的期盼。

4.接班人的難題：董事會曾在產業界各個領域尋覓新任執行長人選，當時鎖定的對象包括多個國際科技界高層、執行長、財務長。黃仁勳離職後，由財務長柯蕾絲(Colette Kress)代理執行長，雖傳出她也是人選之一，然而有些人擔心，她在技術專業能力方面無法與黃仁勳相提並論。

這也說明，黃仁勳耗時30多年，將輝達打造為AI領域的巨擘，誰可接班成為一項極為棘手的挑戰。

5.最後是董事會的讓步：儘管黃仁勳復職，但董事會強調針對黃仁勳的調查工作仍會繼續，指「黃仁勳完全支持這項調查，並承諾會全力配合」。

通過這個安排，既能讓他回歸，同時也能針對所涉及的國家安全及是否遵循法規，維持必要的監督機制。