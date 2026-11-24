川普總統（右）受訪時表示，是他促成黃仁勳（左）回任輝達，他並親自說服輝達董事會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普親自介入並指派范斯遊說輝達董事會，成功促成黃仁勳復職，同時向外界強調他不構成國安威脅，凸顯輝達在AI與半導體戰略中的重要性。

晶片巨頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)12日宣布辭去執行長，11天後在23日獲得輝達董事會投票一致通過復職。紐約時報報導，知情人士透露，川普 總統一手主導讓黃仁勳回鍋的幕後斡旋，向董事會保證黃仁勳並未面臨刑事起訴，也不構成國家安全威脅。華爾街日報報導，川普指示副總統范斯幫忙說服輝達，范斯21日與22日採取行動終於說動董事會。

下指導棋 凸顯黃重要性

根據報導，輝達的高層主管是在最後一刻才得知黃仁勳要回任輝達，董事會事先並未徵詢公司內部意見，董事會在同意接受黃仁勳回任後，直接把決定告知白宮。

華爾街日報報導，范斯與司法部長布蘭奇(Todd Blanche)等官員磋商之後，21日與22日便對輝達董事會展開勸說。對於范斯而言，這是一個讓矽谷資歷擦亮招牌的機會。范斯從耶魯法學院畢業之後搬到舊金山，曾經在創投界、生技產業工作。范斯與PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)關係密切，也與其他知名科技高層主管建立深厚交情。

報導分析，川普親自下指導棋為黃仁勳展開救援行動，指派范斯出面幫忙安撫輝達董事會，凸顯了川普政府認為黃仁勳與輝達對人工智慧(AI)產業與整體經濟有多麼重要；讓黃仁勳回歸執行長不僅是一項人事決定而已，黃仁勳事件儼然已經延燒到觸及AI未來發展的更廣泛辯論。

川普總統23日接受CNBC新聞頻道專訪時說，前陣子很擔心黃仁勳可能直接帶著技術才華投效中國企業。

華爾街日報報導，官員透露，川普與范斯得出結論：黃仁勳復職能為美國提供最大籌碼來控制先進半導體的研發與出口。

黃仁勳爆緋聞、離職、復職三部曲 資料來源：本報系資料庫

白宮證實 川普深度參與

白宮通訊連絡主任張振熙(Steven Cheung)說：「川普全程深度參與，輝達董事會做出很棒的決定。我們必須保護我們的天才。」

紐約時報報導，消息人士說，雖然國安機構對於黃仁勳婚外情對象、新加坡資料中心企業Megaspeed主管黃樂(Alice Huang)感到憂慮，認為黃樂是中國情報單位線人且涉嫌把輝達晶片非法走私到中國，川普仍在接近周末時決定要盡一切所能協助黃仁勳復職；周末期間，川普派出范斯與黃仁勳洽談，並要范斯跟輝達董事會合作解決如何讓黃仁勳回鍋。

范斯周末期間與黃仁勳進行私下交談，范斯也向輝達董事會傳達保證：川普政府不認為黃仁勳本人構成國家安全風險。紐約時報報導，這些私下交涉只有極少數最高層級政府官員知道。

助攻股市？在開盤前宣布

輝達董事會22日晚間向川普政府表示，23日一早股市開盤之前就會宣布讓黃仁勳恢復執行長職務的消息。輝達宣布黃仁勳回歸的同時，聲明裡也表示將設立新的合規委員會，旨在向社會大眾確保輝達嚴肅面對有關先進晶片可能遭到走私的調查。

紐約時報報導，黃仁勳回歸的運籌帷幄在完全沒有走漏任何風聲之下達成目標，讓川普感到相當欣慰。被川普賦予這項任務的范斯，堪稱內閣首長當中跟矽谷關係最好的政府首長之一。范斯與幾位力挺黃仁勳的科技大亨關係密切，例如擔任總統科技顧問委員會共同主席的投資富豪薩克斯(David Sacks)。

川普23日接受紐約時報訪問時說，黃仁勳當初不應該請辭。川普說：「如果是我，我不會用他那種方式來處理。」

川普也說，黃仁勳夫妻之間的問題已經解決。他說，黃仁勳「有一個非常、非常、非常棒的妻子」，並形容洛莉是個「了不起的女人」(a fantastic woman)。

川普總統找上與科技圈有淵源的副總統范斯說服輝達董事會，接受黃仁勳回任。（歐新社）