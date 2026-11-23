去年的梅西百貨感恩節大遊行，Bluey卡通氣球沿著第6大道飄行。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節前後東西岸將遭強風、暴雨與洪水影響，紐約梅西百貨第100屆遊行也可能因風速超標而讓大型氣球停飛。

美國今年感恩節 假期恐遭強風、暴雨及洪水侵襲，東西岸多地交通可能受到影響，紐約市舉行的梅西百貨 （Macy's）第100屆感恩節大遊行也面臨天候考驗。氣象預報指出，紐約周四（26日）可能出現強風，若風速超過安全標準，大型遊行氣球恐須降下或全面停飛。紐約市警察局（NYPD）將於周三（25日）舉行記者會，說明天候對遊行的影響。

美國國家氣象局氣象預報中心（Weather Prediction Center）氣象學家佩雷拉（Frank Pereira）稱，感恩節期間最具影響力的天候主要集中在東、西岸。東岸預計形成冬季氣旋，帶來強風、雷暴及淹水，最猛烈的降雨可能在周四稍晚抵達。

氣象局警告，東岸最大隱憂是沿海洪水，周三起便可能出現。沿岸陣風預計超過每小時50英里（約80公里），從喬治亞州、南卡羅來納州及北卡羅來納州一路向北，都可能面臨嚴重淹水，並有停電及樹木倒塌風險。

這波風暴也可能影響紐約、波士頓及費城等大城市。紐約市規定，遊行大型氣球在持續風速超過每小時23英里（約37公里），或陣風超過每小時34英里（約55公里）時，不得升空。

➤➤➤整理包／梅西感恩節百年遊行：地圖路線一次看、首屆其實沒有氣球？

風暴周四可能達到高峰，風速預計最高每小時45英里（約72公里）。氣象預報公司AccuWeather營運副總裁丹．德波德溫（Dan DePodwin）表示，若風暴沿海岸北上的速度較快，氣球可能必須降低高度，甚至完全停飛；但也不排除強風在遊行結束後才增強。

紐約市警局發言人向《People》證實，當局周三將舉行記者會討論天候影響。市府官員表示，是否調整遊行安排，最終將由警方及梅西百貨保安團隊決定。