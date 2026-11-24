黃仁勳(圖)回鍋非首例，前有蘋果公司共同創辦人喬布斯、OpenAI共同創辦人奧特曼。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在離職12天後復職，輿論與賭盤瞬間反轉；相較喬布斯與奧特曼回歸案，輝達此次更受美國政府與國安議題影響。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)23日報導，晶片巨頭Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 從12日離職到23日復職，花了12天。蘋果公司(Apple)共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)則是離開12年之後王者回歸，OpenAI 共同創辦人奧特曼(Sam Altman)則是2023年11月離開不到一周便已復位。

報導指出，23日晨，線上賭盤網站Polymarket玩家預測黃仁勳回歸執行長職位的機率大約只有3%，但五分鐘後機率激增到99%。

OpenAI共同創辦人奧特曼。(美聯社)

2023年11月一個周五下午，奧特曼遭OpenAI開除。奧特曼在周日便獲得微軟(Microsoft)延攬，大約770名OpenAI員工揚言要跟著奧特曼一起跳槽。到了隔周的周二，奧特曼就復職了。

黃仁勳下台後，要求他復職的聲浪迭起。名稱為「跟黃仁勳站在一起」(Stand with Jensen)、主張「要有正當程序，不要暴民私刑」的網路連署獲得10萬多人響應，其中包括科技富豪馬斯克(Elon Musk)，還有5000多名自稱Nvidia員工的網友。

報導指出，OpenAI的「造王者」(kingmaker)是微軟，Nvidia的造王者則是白宮。Nvidia董事會23日發表的聲明說「美國政府高層給予意見」，促使董事會做出「黃仁勳並不構成國家安全風險」的結論。川普總統在此之前曾數度呼籲給黃仁勳再次機會。

相較於奧特曼，黃仁勳狀況的不同之處在於，奧特曼回歸時面臨新的董事會，黃仁勳復職面對的仍是原本的董事會，外加一個新成立的「國家安全與出口管制委員會」，董事會宣布設立的合規長(Chief Compliance Officer)新職仍在找人，黃仁勳遭到外國情報行動鎖定的獨立調查也還在進行中。

喬布斯於1985年9月辭去蘋果職務，1997年9月獲得任命為執行長。重返蘋果的第一天，蘋果股價上漲2%，接下來一年股價表現都超過史坦普500指數(S&P 500)。

喬布斯後來把自己遭到蘋果「流放」(exile)形容是一份「禮物」(gift)。他在史丹福大學(Stanford University)2005年畢業典禮演說表示，「我當時沒看出來，但事後證明，被蘋果開除是我人生中發生過最棒的事」。

蘋果公司共同創辦人喬布斯。(路透)