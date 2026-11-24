民眾抗議陸軍要在愛阿華州彈藥廠引爆數噸劣化製彈原料。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦上訴法院允許陸軍在愛阿華州彈藥廠引爆68桶老舊疊氮化鉛，認為緊急許可已能控制鉛塵；但當地居民、鄰州與州長當選人仍對健康與環境風險表達強烈疑慮。

聯邦上訴法院23日裁定，陸軍可在愛阿華州 彈藥廠引爆數噸劣化製彈原料，認定緊急許可足以限制鉛塵擴散。引爆計畫曾數度延期，居民與鄰州憂心，愛州州長當選人則對引爆抱持懷疑態度。

美聯社報導，第八巡迴上訴法院的裁定，是川普 總統說他正在等待的兩項裁決之一，他當天稍早下令陸軍，未經法院批准不得引爆，他並補充，除非愛阿華州州長當選人桑德(Rob Sand)也批准，否則不得進行引爆。不過，桑德則表示，決定權在聯邦政府 。

由三名法官組成的合議庭在裁定中表示，環境保護署已在緊急許可中充分納入防護措施，以盡量減少粉塵擴散。法院說，這些條件已回應環保團體的關切，因此駁回環保團體為暫停陸軍許可證所提出的緊急請求。目前尚不清楚這場爆破—先前最新排定於25日進行——究竟何時會發生。

川普表示，軍方領導人建議他盡快引爆這些物資，這是最安全的做法，且25日的天氣預報顯示條件最為理想。

引爆68桶疊氮化鉛(lead azide)的行動最初計畫在20日進行，但在外界對潛在健康與環境影響表達強烈憂慮後，迫使陸軍三度更改日期，最後一次定在25日。環保人士上周提起訴訟，要求阻止引爆。州長當選人桑德22日在社群媒體發文更質疑，為什麼原本要消除爆炸風險的合約會被取消、為何什麼都沒做以及「為什麼都11月底了，還急著銷毀？」

彈藥廠所在的米德爾敦(Middletown)附近，部分居民一直封住門窗，以防引爆可能產生的鉛塵進入屋內。官員指出鉛具有毒性，建議民眾在引爆發生時待在室內，之後用水清洗戶外表面，以減少接觸任何鉛微粒。

米德爾敦市長強森(Rodney Johnson)說，引爆必須進行，「這樣我們才能繼續正常生活」。

愛阿華州鄰州密蘇里州州長柯厚(Mike Kehoe)表示，當局不認為會對民眾與牲畜造成重大健康影響，州政府機構正著手加強空氣與水質、公共衛生及農業資源監測。「愛阿華州、密蘇里州與伊利諾州無權置喙何時進行引爆。我與鄰州州長及機構官員一樣，對相關處理方式感到不滿。」

印第安納波利斯印第安納大學化學教授古德帕斯特(John Goodpaster)表示，疊氮化鉛「非常敏感」，也容易受熱、結凍、震動、摩擦及各種可能引發意外爆炸的情況影響。他說，這些物質也已老舊，而炸藥隨時間劣化會越來越不穩定，風險也隨之增加。