民主黨全國委員會主席馬丁宣布，2028年總統初選會舉辦12場辯論會。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨公布2028年總統初選規畫，將舉行12場辯論並限制黑金介入，盼延續期中選舉的氣勢，凝聚黨內並強化奪回白宮的布局。

期中選舉過後，兩黨開始著眼於兩年後的總統選舉。民主黨 全國委員會(DNC)23日宣布，2028年總統初選 會舉辦12 場辯論會，首場於 2027年6月舉行，同時推出限制匿名政治資金的新規則。共和黨 方面尚未公布初選計畫。

美聯社報導，民主黨在期中選舉掀起「藍色海嘯」，以數十年來最大多數優勢重掌國會參眾兩院。民主黨全國委員會主席馬丁(Ken Martin) 透過電郵發布的聲明宣布黨內初選計畫時強調，在2028年總統選舉周期，DNC會保持這個強勁的動力。

他又說，黨內初選的提名程序「將使黨內保持團結，集中最終的總統候選人，讓民主黨人處於奪回白宮的有利地位」。

按計畫，2027年將舉辦五場辯論、2028年舉辦七場；首場2027年6月舉行，最後一場預計於2028年3月舉行。若有必要，每場辯論的參與人數會限制在20人以內，並可能分兩個晚上舉行。

在推出的新規則裡，參選人必須承諾在初選期間拒絕「超級政治行動委員會」(Super PAC)的資金，以防出現「黑金」。

期中選舉前，馬丁一度計畫推動這個措施。當時「政府貪腐」是選民將最為關注的問題之一。此外，在期中選舉的初選階段，超級政治行動委員會資金的投入，也加劇了黨內緊張關係，為免總統選舉再出現這個情況，DNC 正式實施這個新規定。

馬丁在宣布初選計畫後接受MSNBC訪問時，坦言這項承諾或許難以執行，但認為仍是值得的。部分民主黨人已表態支持，包括曾角逐2020年總統大選的麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。

華倫在社媒發文表示，美國人民已明確表明政治體系內不能有黑金存在，「我們必須傾聽民意。」

另外，各政黨將在2028年11月大選前幾個月舉行全國代表大會，正式推出候選人。DNC另一受關注的決策，就是選定2028年全國代表大會的舉辦城市，目前候選城市為波士頓、丹佛與費城。