加州民主黨籍聯邦眾議員戈梅茲(右)因涉行為不檢，宣布辭去眾議員職務。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 眾院操守委員會認定加州民主黨眾議員戈梅茲對國會女性工作人員有不受歡迎的性接觸，戈梅茲雖否認調查結論，仍宣布12月1日辭職。

眾院操守委員會調查報告出爐，指加州民主黨 籍聯邦眾議員 戈梅茲(Jimmy Gomez) 對一名國會工作人員做出對方不願意的性接觸後，戈梅茲宣布辭去眾議員職務，12月1日正式生效。

美聯社報導，紐約時報今年4月爆出，51歲的戈梅茲在2023年夏季，曾親吻一名「年輕許多」的國會工作人員後，道德委員會8月正式展開調查，23 日公布調查報告，指出有「確鑿證據」顯示，戈梅茲曾對一名眾院女性工作人員做出不受歡迎的性挑逗及性接觸，構成行為不當。

報告指戈梅茲的行為，對該人員造成嚴重且持續的困擾，也是她決定離職的原因之一。

報告公布後，戈梅茲發聲明表示，儘管對委員會的調查結論持有強烈異議，因為沒有列入他指是雙方願意的證詞。不過他承認報告的嚴重性，願意為犯下婚姻之外的個人錯誤承擔全部責任，宣布 12 月 1 日辭去眾議員職務。

戈梅茲是加州第34國會選區連續 5 屆的眾議員，他的辭職無損民主黨在期中選舉後對國會的控制權，因為他競選連任時，敗給同黨的岡薩雷斯-托雷斯(Angela Gonzales-Torres)，原本就要在年底卸任。

委員會報告並未提出具體懲處建議，但指出憲法規定，眾議院有權責監督其成員的行為。因此戈梅茲選擇提前離職，或許可免受眾議院的嚴厲制裁。

根據報告，一名曾在眾議院工作的女子表示在職期間，戈梅茲兩度對她作出不受歡迎及不願意的性舉動，一次在公共場所，另一次是在他的國會辦公室內。

委員會認定，這些行為構成不受歡迎的性騷擾，違反眾議院相關規定，甚至可能構成刑事層面、屬於輕度的性虐待(exual abuse)罪。

代表該女子的律師歡迎調查報告，但指出「戈梅茲的行為並非孤立事件，國會必須採取行動，遏止報告描述的那種惡毒且具掠奪性的文化。若女性必須忍受騷擾及虐待才能從事公職，民主制度便無法正常運作」。

這項調查結果是最新一起涉及眾議員遭指控性行為不當的案件。今年稍早，已有兩名眾議員選擇辭職，以避免面臨可能遭到國會表決開除的局面。另一名議員則因與其辦公室兩名女性助理的互動不當，遭到國會譴責。