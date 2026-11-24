第一夫人23日迎接一棵來自威斯康辛州的18英尺高白冷杉，這棵樹將成為白宮的官方聖誕樹。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞．川普以迎接白宮聖誕樹、陪同志工組裝慰問盒與感謝軍人等活動，為今年聖誕新年季揭開序幕，並強調和平應由美國孩子繼承。

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)23日以迎接送達白宮 的聖誕樹、舉辦感謝軍人的活動、以及呼籲和平的方式，拉開了今年聖誕新年假期季節的序幕。

第一夫人身穿一件喜氣洋洋的紅白格紋Gabriela Hearst外套，與軍人眷屬一起在紅十字會組裝慰問盒。副總統夫人烏莎．范斯 (Usha Vance)、白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子凱蒂．米勒(Katie Miller)和國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)妻子珍妮佛．赫塞斯(Jennifer Hegseth)等也都前來幫忙。

「美國的孩子們必須繼承和平，」梅蘭妮亞表示。

川普夫人和范斯夫人在活動舉辦地點安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)的飛機庫周圍散步，與志工聊天，並在不同的站點停下來幫助組裝慰問盒。

她們一度還差點撞到了一起，一邊笑著一邊繞著對方繼續與志工打成一片。

慰問盒裡裝著各種零食，包括椒鹽捲餅、米花糖和糖果，而每個包裹都需要34張郵票才能寄出。

兩位女士最後也為部隊官兵簽署節慶賀卡。

「謝謝你們的付出。祝你們平安。感恩節快樂！」第一夫人寫道。

「非常感謝你們照顧我們所有人！我們感激不盡！」烏莎在賀卡上寫道。

白宮官邸的窗戶上掛滿了聖誕花圈，工作人員在辦公室也掛上了彩燈和花環。

川普為白宮的節日裝飾選擇了「American Bloom」主題，並將會在感恩節後揭曉。

第一夫人在23日還接收一棵來自威斯康辛州恩德沃(Endeavor)「Silent Night Evergreens」農場的18英尺高白冷杉，這棵樹將成為白宮的官方聖誕樹。

一輛馬車將這棵聖誕樹沿著車道運至白宮。第一夫人隨後走到樹旁仔細查看一番，並向提供這棵樹的查普曼(Chapman)家族致謝。她也感謝退伍軍人、貨運卡車司機詹森(Chuck Jensen)，由他負責將這棵樹運送至華府。

川普一家人計畫像往年一樣在「海湖莊園」(Mar-a-Lago)度過感恩節。但首先，川普將於24日在白宮舉行儀式，赦免兩隻感恩節火雞。