「美國孩子們須繼承和平」 第一夫人迎白宮聖誕樹
梅蘭妮亞．川普以迎接白宮聖誕樹、陪同志工組裝慰問盒與感謝軍人等活動，為今年聖誕新年季揭開序幕，並強調和平應由美國孩子繼承。
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梅蘭妮亞．川普以迎接白宮聖誕樹、陪同志工組裝慰問盒與感謝軍人等活動，為今年聖誕新年季揭開序幕，並強調和平應由美國孩子繼承。
第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)23日以迎接送達白宮的聖誕樹、舉辦感謝軍人的活動、以及呼籲和平的方式，拉開了今年聖誕新年假期季節的序幕。
第一夫人身穿一件喜氣洋洋的紅白格紋Gabriela Hearst外套，與軍人眷屬一起在紅十字會組裝慰問盒。副總統夫人烏莎．范斯(Usha Vance)、白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子凱蒂．米勒(Katie Miller)和國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)妻子珍妮佛．赫塞斯(Jennifer Hegseth)等也都前來幫忙。
「美國的孩子們必須繼承和平，」梅蘭妮亞表示。
川普夫人和范斯夫人在活動舉辦地點安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)的飛機庫周圍散步，與志工聊天，並在不同的站點停下來幫助組裝慰問盒。
她們一度還差點撞到了一起，一邊笑著一邊繞著對方繼續與志工打成一片。
慰問盒裡裝著各種零食，包括椒鹽捲餅、米花糖和糖果，而每個包裹都需要34張郵票才能寄出。
兩位女士最後也為部隊官兵簽署節慶賀卡。
「謝謝你們的付出。祝你們平安。感恩節快樂！」第一夫人寫道。
「非常感謝你們照顧我們所有人！我們感激不盡！」烏莎在賀卡上寫道。
白宮官邸的窗戶上掛滿了聖誕花圈，工作人員在辦公室也掛上了彩燈和花環。
川普為白宮的節日裝飾選擇了「American Bloom」主題，並將會在感恩節後揭曉。
第一夫人在23日還接收一棵來自威斯康辛州恩德沃(Endeavor)「Silent Night Evergreens」農場的18英尺高白冷杉，這棵樹將成為白宮的官方聖誕樹。
一輛馬車將這棵聖誕樹沿著車道運至白宮。第一夫人隨後走到樹旁仔細查看一番，並向提供這棵樹的查普曼(Chapman)家族致謝。她也感謝退伍軍人、貨運卡車司機詹森(Chuck Jensen)，由他負責將這棵樹運送至華府。
川普一家人計畫像往年一樣在「海湖莊園」(Mar-a-Lago)度過感恩節。但首先，川普將於24日在白宮舉行儀式，赦免兩隻感恩節火雞。
她在活動中表示，美國的孩子們必須繼承和平，藉此為節慶季定下溫暖且重視和平的基調，也展現第一夫人對家庭與社會責任的重視。 梅蘭妮亞與副總統夫人烏莎、凱蒂．米勒及珍妮佛．赫塞斯等人，在安德魯聯合基地的紅十字會活動中組裝慰問盒，並替部隊官兵簽署節慶賀卡。 這棵18英尺高的白冷杉來自威斯康辛州恩德沃的Silent Night Evergreens農場，由退伍軍人、貨運卡車司機查克．詹森負責運送到華府並送至白宮。
精華 FAQ
她在活動中表示，美國的孩子們必須繼承和平，藉此為節慶季定下溫暖且重視和平的基調，也展現第一夫人對家庭與社會責任的重視。
梅蘭妮亞與副總統夫人烏莎、凱蒂．米勒及珍妮佛．赫塞斯等人，在安德魯聯合基地的紅十字會活動中組裝慰問盒，並替部隊官兵簽署節慶賀卡。
這棵18英尺高的白冷杉來自威斯康辛州恩德沃的Silent Night Evergreens農場，由退伍軍人、貨運卡車司機查克．詹森負責運送到華府並送至白宮。
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