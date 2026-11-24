旅客23日在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場大排長龍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節假期受航空系統故障、東西岸風暴與票價上漲影響，搭機出行風險升高，紐約梅西遊行氣球升空也可能受天候限制。

由於航空系統故障、再加上東西岸風暴來襲，感恩節 這個星期搭機出行將遇到很多變數，恐怕亂象環生。

近幾周全美航空系統頻頻出包，嚴重衝擊航空公司營運，接著又遇到東西岸風暴威脅、機票價格飆漲，今年過感恩節如果要搭機，令人忐忑不安。

目前醞釀中的東岸沿海大風暴也為紐約市 曼哈頓的第100屆梅西感恩節大遊行(Macy’s Thanksgiving Day Parade)埋下隱憂，如果天候太差，巨型氣球恐怕無法如期升空。

潛在的搭機亂象恐影響最多人。聯邦航空總署(FAA)先前因網路故障導致全美實施25年來最長時間的停飛令，聯合航空 (United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)上周也出現系統故障，數千航班延誤。

達美航空表示，營運狀況23日趨於穩定；該公司先前因計算飛機重量的自動化系統發生故障導致 1000多航班延誤。

機票昂貴也影響假日飛行。旅遊預訂公司 Hopper 估算，感恩節期間全美境內來回機票價格較去年同期上漲三分之一以上。

AccuWeather預報作業副總裁德波德溫(Dan DePodwin)在線上預報中表示：「預計從周二晚間(11月24日)開始，東南部地區的天氣將明顯惡化，隨後於25日至27日期間，惡劣天氣將沿著阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)及其以東地區向北擴散。」

國家氣象局(National Weather Service)氣象預測中心(Weather Prediction Center)氣象學家韋格曼(Joe Wegman)則說，感恩節這一周東西岸將多雨，中部地區天氣乾燥。

預計25日晚間南北卡羅萊納州沿海將有豪雨與強風，隔日感恩節當天該天氣系統將北上影響紐約市一帶、27日影響緬因州。

這一波天氣預報顯示風勢強勁，可能導致在紐約舉行的第 100 屆梅西感恩節遊行大型氣球無法順利升空；紐約市法規稱，風速若持續超過每小時 23 哩，或陣風風速超過每小時 35 哩，大型氣球便不能升空。

西岸地區恐怕也將出現風雨，預計在破紀錄「大潮」(king tides)下，華盛頓州到南加州沿海地區將有中度至嚴重淹水風險。

韋格曼建議大家搭機前務必確認航班是否延誤。