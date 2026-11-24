黃仁勳23日重返輝達總部，受到輝達員工熱烈歡迎，黃仁勳表示感謝給他第二次機會。（照片取自Nvidia臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在辭職後戲劇性回任輝達，並重申對公司與員工的承諾；他感謝各界支持、向內部致歉，X帳號簡介也同步改回執行長頭銜。

黃仁勳 23日戲劇性重返Nvidia(輝達 ，又名英偉達)，他透過公司聲明表示，迫不及待重返工作崗位，感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴，最重要是感謝家人的愛與支持。復職後，他已將X帳號簡介重新改回輝達創辦人暨執行長。

輝達公司23日稍早宣布即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務。

黃仁勳23日透過公司聲明說，由衷感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴給予的支持；最重要的是，「我要感謝家人的愛與支持，迫不及待想要重返工作崗位」。

黃仁勳表示，對於能夠重返輝達，在新一波工業革命揭開序幕之際，領導全球最具影響力的科技公司之一，他深感榮幸。他說自己將以最謙卑的態度重新許下承諾來承擔這項責任。

網上流傳的視訊顯示，黃仁勳向員工說：「今天是我上班的第一天，」他開玩笑說，「我沒有電腦，所以資訊部門得幫我配一台新的個人電腦。」接著，黃仁勳的語氣轉趨嚴肅，為讓「大家經歷這一切」而道歉。他說：「我犯過一些非常嚴重的錯誤，我會努力重新振作，重新贏回大家的信任。」

黃仁勳並感謝輝達董事會在整個過程中審慎評估，對他展現信任，尤其感謝瓊斯(Harvey C. Jones)擔任董事會主席期間的領導，以及代理執行長克瑞斯(Colette Kress)和公司高階主管團隊在這段時間帶領輝達持續前進。

黃仁勳因遭媒體披露涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜的女子有染而於12日辭去執行長等職務。他曾在17日表達願意回鍋，而董事會於同一天表示無意讓他復職。

他也一度將社群媒體X平台帳號個人簡介改成輝達創辦人，目前已改回輝達創辦人暨執行長。

黃仁勳離職期間，多位業界領袖包括特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)、超微(AMD)執行長蘇姿丰、OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、優步(Uber)共同創辦人卡拉尼克(Travis Kalanick)都公開力挺。