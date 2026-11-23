美國總統川普23日在華府。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪稱黃仁勳是美國國家瑰寶，警告若未妥善留任，中國可能趁機挖角，甚至藉此掌握華為與AI關鍵技術。

紐約郵報報導，美國總統川普 23日受訪稱，Nvidia輝達創辦人黃仁勳 是美國的「國家瑰寶」，並暗示若未促成黃仁勳復職，中國可能趁機挖角，甚至邀請他執掌華為 ，藉此取得關鍵技術，在全球人工智慧（AI）競爭中搶占先機。川普更稱，出生於台灣的黃仁勳有一點中國血統，如果受到不好的對待，可能一氣之下真的轉赴中國發展。

川普23日接受美國財經媒體CNBC電話專訪時表示：「如果我們沒促成黃仁勳復職，我可以想像中國會找上黃仁勳，對他說：『嘿，你有沒有興趣來中國？』他有一點那裡的血統（He's got a little Chinese blood in him）。『你有沒有興趣來中國掌管華為？』」川普接著說，如果黃仁勳受到不好的對待，一氣之下可能真的這麼做。

川普稱黃仁勳是美國的「國家瑰寶」，形容他是獨一無二的人才，美國原本可能失去他。他說：「黃仁勳大可以搭下一班飛機前往中國，我向你保證，中國會給他任何想要的東西。這樣一來，中國自然而然能掌握所有東西。」

川普說：「如果我是習主席，我會說：『嘿，趕快把他找來，他想要什麼都可以。我們把北京給他吧，好吧，整個北京都給他。』」他強調，「這種瘋狂的事情確實會發生」。

不過，川普也表示，黃仁勳從未提出這類想法，「但我知道中國有多厲害、多專業、多狡猾」。

談及促成黃仁勳復職的過程，川普透露，他已向輝達董事會成員保證，黃仁勳不會因與中國女商人黃樂的關係而面臨法律問題。他也主張，即使黃樂或新加坡企業Megaspeed違反美國出口管制規定，將輝達先進晶片運往中國，「那也不是黃仁勳的錯」。

川普看好黃仁勳復職後的表現，認為他的起點甚至可能比以前更高，並再度淡化婚外情爭議。他說：「他已經為自己不檢點行為道歉，這件事令人遺憾……之所以鬧得這麼大，是因為性醜聞有賣點啊，各位。」

報導指出，現年63歲的黃仁勳出生於台灣，9歲時被父母送往美國，1993年共同創立輝達。他因婚外情及共諜疑雲於12日辭去執行長職務，短短11天後便在川普向輝達董事會施壓下復職。

川普19日深夜結束中國行返美，期間曾與中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭舉行三方峰會。川普表示，他並未詢問習近平黃樂是否為間諜，北京此前已否認相關指控。

不過，黃樂任職的新加坡企業Megaspeed涉嫌規避美國對中AI晶片出口管制，遭新加坡政府及美國商務部調查。美國商務部23日更將Megaspeed International列入貿易黑名單，禁止該公司在未取得許可的情況下採購先進晶片。