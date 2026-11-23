輝達董事會宣布全票通過讓黃仁勳恢復總裁、執行長及董事職務。消息一出，全球股市強力反彈，台股也滿血回歸，美國總統川普更自豪是他促成黃仁勳回任輝達執行長。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳歷經11天請辭又復職，引爆輝達與AI股劇烈震盪，文章認為這場政治與資本角力放大市場恐慌，也暴露美國以國安介入企業治理的矛盾。

Nvidia黃仁勳 請辭11天，出現戲劇化的大逆轉。輝達 董事會23日宣布，全票通過讓黃仁勳恢復總裁、執行長及董事職務。消息一出，輝達盤前股價強力反彈，美股期指也跟著大漲，台股今日也滿血回歸，早盤即大漲逾3千點，站回4萬點大關。從黃仁勳請辭、到董事會拒絕其復職又到改變立場，如此一齣荒唐的換將鬧劇，背後充滿政治與資本角力痕跡。

這波股價震盪，堪稱「人造熊市 」。黃仁勳請辭後，輝達股價重挫，AI概念股接連遭到拋售，美股科技股也受到衝擊。原本就對AI投資泡沫、科技股估值及美國利率走勢感到不安的資本市場，因此雪上加霜。全球股市自8月高點以來，市值蒸發近9兆美元，台股一周重挫17.5%，創下1990年代初期以來最大單周跌幅。雖然這波全球股災還有其他經濟與金融因素，但輝達領導權危機無疑加深市場恐慌。

在黃仁勳復職消息傳出後，美股隨即應聲強彈，輝達股價一度大漲三成以上，納斯達克100指數盤中漲幅一度接近7%，帶動半導體及AI相關股票反彈。黃仁勳一人的進退，為何有如此巨大的影響力？

關鍵在於，輝達不只是一家晶片公司，而是整個AI產業生態系的核心。從GPU、CUDA軟體平台，到雲端服務、資料中心及各大科技公司的AI布局，黃仁勳一手建立的技術架構與產業網絡，早已超越一般企業領導人的角色。他不只是掌舵者，也是技術方向、商業策略及產業合作關係的整合者。這種能力不是找一位職業經理人來接班，就能立即複製。

更重要的是，現在正是AI產業發展的重要節點。這一波AI浪潮從生成式AI走向大規模商業應用，全球科技巨頭持續投入巨額資本建置資料中心、採購晶片及發展運算基礎設施，但市場對AI是否存在泡沫的疑慮也愈來愈深。投資人最關心的是AI龐大的投資究竟能否轉化為實際收益，這場AI競賽還能持續多久。此時輝達換將，動搖的不只是單一公司的股價，而是對整個AI產業前景的信心。

問題是，這場風暴起因於黃仁勳與中國籍商界人士黃樂的桃色風波。明顯有政治力量透過媒體披露，從一開始就把黃樂講成被美國情報單位懷疑可能是中國間諜，也牽涉輝達晶片疑似轉運中國的調查，因而衍生國安與出口管制疑慮。黃仁勳被逼得一口氣請辭總裁、執行長及董事三職，從他一手創立的輝達走人。

但美國總統川普再三表示他相信黃仁勳並不知情，輝達董事會從原本的立場強硬，轉變為在聽取美國政府高層意見後，認為黃仁勳復職沒有國安風險，因而全數通過讓他回鍋。

財政部長貝森特的態度最微妙，先前要求輝達尋找外部接班人，甚至主張大幅改組，結果日前受訪時又說黃仁勳離開輝達，就成了「外部人」，符合輝達董事會選才的標準，為黃仁勳回歸找好下台階。顯然黃仁勳的去留攸關產業競爭及美中科技戰，美國承擔不了此時換人的風險，既然美國希望維持AI領先地位，另一方面卻因國安疑慮製造出企業領導權危機，這不是自相矛盾嗎？

當然，黃仁勳復職，不代表輝達就能完全恢復原狀。這次風波已經讓公司治理出現結構性改變。董事會新增國家安全與出口管制委員會，並決定尋找法遵長，負責監督公司整體法遵事務。換言之，黃仁勳雖然回鍋，未來在國安、出口管制及公司治理方面，恐將面臨更嚴格的監督。

還有一個不能忽略的問題：資本市場的公平性。這11天來，市場因消息面紛擾造成股價劇烈波動。當中有多少投資人因為消息進出而蒙受無法彌補的損失？是否有人早已掌握決策轉折而從中獲利？美國證管機關要如何重建市場的信心？

這齣歷時11天的鬧劇，證明輝達大到不能倒，黃仁勳重要到不能輕易替換。當AI競爭進入關鍵時刻，美國需要的是穩定的產業政策與市場制度，卻讓政治與國安疑慮介入企業經營，製造出一場足以撼動全球股市的風暴。這不只是輝達的治理危機，更是世人目睹美國政治介入經濟最糟糕的示範。