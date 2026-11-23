美國總統川普（右）10月初在白宮頒美國國家科學獎章給輝達執行長黃仁勳（左）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情與共諜疑雲短暫下台後，在川普出面與龐大經濟利益推動下復職；評論指出，這也可能與司法調查、白宮利益及後續追查淡化有關。

Nvidia輝達創辦人黃仁勳 因婚外情及共諜疑雲辭職僅11天，便在美國總統川普 介入下重返執行長大位。美媒評論提出3種可能解釋，除了龐大的經濟利益，也可能涉及黃仁勳、輝達及白宮 在司法調查中的利益考量。評論指出，黃仁勳下台後反而可能成為一名危險證人，為自保向調查人員透露涉及其他人的資訊。如今他重新掌管輝達，三方利益也隨之趨於一致。

黃仁勳12日辭職後，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日公開表示無意讓他回任，川普22日卻發文喊話，希望輝達重新聘用黃仁勳。董事會23日以美國政府高層提供的意見為由，一致同意讓黃仁勳復職。

經濟利益迫使董事會讓步

評論指出，黃仁勳下台後，輝達股價較10月高點下跌約40%，市值蒸發數兆美元。復職消息一出，輝達股價飆漲33%，標普500指數也大漲近5%。除了員工希望黃仁勳回歸，馬斯克等近20萬人也參與連署，要求讓他復職。黃仁勳耗費30年打造的董事會，最終可能向龐大的經濟利益低頭。

黃仁勳下台成危險證人

紐約時報先前報導，川普約在一年前便已聽取黃仁勳與疑似中國間諜有染的情報簡報，今年5月再度聽取相關簡報，卻仍帶黃仁勳一同訪問北京。

評論指出，黃仁勳下台期間，以普通公民身分接受美國司法部及證券交易委員會（SEC）調查，由於已無須顧及職位及董事會，反而可能成為危險證人，為減輕自身法律責任，向調查人員全盤托出掌握的資訊。輝達也可能為爭取司法當局的有利待遇，主動交出內部文件。

如今黃仁勳重新掌握公司決策權，得以參與決定輝達如何配合調查，法務長也再次成為他的直屬部屬。加上川普是促成黃仁勳復職的重要推手，評論認為，黃仁勳、輝達及白宮的利益如今趨於一致。

不過，黃仁勳與輝達法務長將分別於12月1日及2日接受國會訪談。若黃仁勳一再援引憲法第五修正案，拒絕回答可能使自己入罪的問題，恐重創投資人信心，也可能在民事訴訟中對本人及公司不利。他也不能援引該修正案拒絕依法交出公司紀錄。

各方恐押注醜聞不了了之

評論提出的第3種可能解釋是，相關人士或許認為，即使讓黃仁勳復職引發巨大爭議，最終也無須付出代價。若在幾年前，企業執行長因共諜疑雲下台、早已知悉相關情報的總統積極促成他復職，以及董事會突然推翻原先決定，任何一件事都足以構成重大醜聞。

然而，黃仁勳、川普、輝達董事會及投資人如今可能都在押注，司法調查最終不了了之，國會完成訪談後也不再追究。輝達股價飆漲33%或許足以平息爭議，總統行政特權也可能成為影響後續追查的因素。