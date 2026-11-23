南卡羅來納州威廉斯堡郡一名女子發現，名下土地估值一年內暴增4倍，房產稅帳單也比去年增加500美元，讓她大感吃不消；示意圖。（unsplash／Jakub Żerdzicki）

AI摘要 文章摘要整理： 南卡威廉斯堡郡居民Wendy Crow因土地估值暴增4倍、稅單多500美元而震驚，當地多名屋主也面臨巨幅漲稅，郡府則以重新估價為由說明。

南卡 羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州 一名女子收到房產稅帳單，赫然發現土地估價竟在一年內暴漲至原來的4倍，稅單也比去年增加500美元。更令她傻眼的是，自己並未對土地進行任何改建，卻得面臨大幅增加的稅務負擔。她無奈表示：「你擁有土地，但最後卻可能失去土地。」

據Moneywise報導，南卡羅來納州威廉斯堡郡（Williamsburg County）居民Wendy Crow在11月10日在信箱收到房產稅帳單，發現金額比去年增加500美元。追查原因後，她才得知，土地最新估價竟是前一年的4倍，儘管她並未對土地做出任何改變。

Crow認為，土地估價提高，除非出售房產，否則對她沒有實際好處，反而意味著必須繳交更多稅款。她接受查爾斯頓當地電視台Live 5 News訪問時無奈表示：「你擁有土地，但你可能失去土地。」

這波估價調整也讓其他居民措手不及。當地居民Stacy McGee表示，大家原本預期房產稅會上漲，也不會反對合理調整，但稅額一下子增加到原來的3倍，實在難以負擔，尤其年底假期將至，家庭開銷更大。部分居民收到的稅單，增加金額甚至超過2000美元。

報導指出，威廉斯堡郡2020年至2024年的家庭收入中位數約為4萬6200美元，比南卡羅來納州全州中位數低33.3%。對收入有限的家庭而言，突如其來的稅務負擔可能迫使他們在繳稅當周減少購買日常食品。

另一名居民Lauren Ray則表示，自己並不介意繳稅，但郡政府應該清楚交代稅款如何運用。當地官員將稅單增加歸因於房產價值上漲，但對於其他問題尚未回應。

根據南卡羅來納州法律，若房產市值調升1000美元或以上，政府必須以書面通知屋主，並列明新估價、土地面積及提出異議的程序。屋主收到通知後，有90天可以書面提出申訴；若從未收到通知，則不受90天期限限制，但若希望影響2026年稅單，申訴必須在2027年1月15日前送達估價官辦公室。

此外，南卡羅來納州2006年通過的第388號法案（Act 388）規定，全部重新估價時，房產價值5年內的漲幅不得超過15%；但房屋翻修或產權轉移等情況不在此限。

威廉斯堡郡2026年適逢重新估價年度，房產稅繳納期限為2027年1月15日。逾期未繳者，1月15日後將加收3%罰款，2月1日後再加收7%，3月16日後再增加5%；若至3月17日仍未繳清，郡政府可能啟動稅務執行程序，甚至拍賣房產。

Crow目前仍希望向郡政府取得更多解釋，但對能否及時得到答覆並不樂觀。