黃仁勳回任雖消除了領導真空的疑慮，國安、資訊揭露及晶片出口等問題仍待釐清。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達帶動股價暴漲，但董事會、SEC、加州檢方與國會對國安、揭露及Megaspeed晶片流向的調查仍未結束。

黃仁勳 回來了，但輝達 （NVIDIA ）的麻煩還沒結束。輝達周一宣布，董事會一致通過黃仁勳回任執行長、總裁及董事，立即生效。距離他因婚外情及涉諜疑雲辭職，僅過了11天。

消息激勵輝達股價周一大漲31%，那斯達克綜合指數上漲6.4%，標普500指數也漲5%。然而，黃仁勳回任雖消除了領導真空的疑慮，國安、資訊揭露及晶片出口等問題仍待釐清。

1. 董事會調查繼續 回任不代表結案

輝達說，董事會經過一連串討論及會面，並參考「美國政府高層提供的意見」，確信黃仁勳回任不構成國家安全風險。

不過，董事會先前成立的獨立董事委員會，仍會調查黃仁勳和黃樂交往期間，是否洩露企業機密或涉及國家安全的資訊。黃樂當時任職於新加坡雲端服務業者Megaspeed，該業者涉嫌將輝達晶片轉運至大陸，美國當局也懷疑她與大陸情報機構合作。

調查由沃奇爾．立普頓律師事務所（Wachtell Lipton）承辦，前美國聯邦檢察官Joon Kim主持。董事會周一強調，調查會「進行到底」，黃仁勳也全力支持並承諾配合。

二、SEC與加州檢方介入 追查是否誤導投資人

華爾街日報報導，美國證券與交易委員會（SEC）至少到上周仍在調查輝達，完整調查重點尚不清楚，但包括資訊揭露是否誤導投資人。

目前無法確定，調查是否涉及海外晶片銷售的申報。輝達2025年6月將Megaspeed列入內部交易黑名單後不久，便不再單獨揭露對新加坡的銷售額。路透另引述知情人士報導，SEC正調查輝達潛在的會計問題。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）上周也向輝達發出調查傳票，要求提供資料，釐清先進AI晶片或機密資訊是否流入大陸，以及輝達是否誤導投資人。

3. 國會12月初接連問話 兩黨都有人反對回任

黃仁勳預定12月1日接受眾議院三個委員會的閉門訪談，輝達法務長則排在12月2日。訪談會製作逐字紀錄，由委員會決定公開哪些資訊。黃仁勳也預定12月3日赴參議院銀行委員會公開作證，說明國安疑慮及出口管制遵循情況。

川普力挺黃仁勳，稱他是「國寶」，並說董事會討論回任案時，有人代表他參與。川普告訴CNBC：「如果我認為他做錯了什麼，就不會建議董事會聘用他。」

但民主黨參議員華倫批評，讓黃仁勳回任「魯莽」，要求政府說明哪些高層官員提供了什麼意見。共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）也說，黃仁勳涉及多段婚外情，連董事會都曾指他不夠坦誠，其行為不足以支持回任。

民主黨國會領袖則誓言，明年掌控國會後，會加強調查黃仁勳、輝達及川普政府。紐約州民主黨參議員舒默說，民主黨會動用全部力量，調查任何不法行為。

4. Megaspeed晶片流向待查 出口政策再添變數

司法部和商務部的調查主要針對Megaspeed。華爾街日報報導，美國商務部、司法部等部會的官員，已調查Megaspeed和該公司和大陸政府的潛在關係長達一年以上。

商務部調查人員2025年5月要求輝達提供直接或間接向Megaspeed銷售產品的資料，司法部次月接手主導刑事調查。這兩部會上周說，若Megaspeed涉及犯罪，會共同依法究辦。

另有民主黨議員11月20日宣布，調查輝達是否曾影響商務部對Megaspeed的調查。輝達當時告訴路透，身為美國企業，會向商務部官員回答問題、提供資訊，並尋求指引。

出口政策也趨嚴。商務部工業暨安全局（BIS）16日公布規定，處理境外遠端存取先進AI晶片及伺服器的問題，要求向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國或巴西出口或移轉先進半導體時取得許可。BIS認為，這些國家的產品轉流大陸及其他國家的風險高於一般水準。

五、股價大漲反映信心回升 AI投資回報仍受考驗

黃仁勳不僅參與輝達內部技術發展，也建立重要客戶關係。他回任後，部分先前調降輝達評等的分析師周一重新轉多。

Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）將輝達評等由「持平」調高至「優於大盤」。他說，黃仁勳身為「AI代表人物」的重要性難以言喻，他的領導是輝達成功的核心，辭職後留下的空缺幾乎無人能補。股價急漲也可能有避險基金及其他法人回補空單的助力。

不過，調查及聽證結果仍可能帶來新的賣壓。超大規模資料中心業者持續投入數千億美元興建基礎設施，自由現金流因此承壓，投資人仍在等待龐大支出帶來具體回報。黃仁勳回任提振了信心，AI行情面臨的其他疑問卻還沒有答案。