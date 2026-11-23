輝達執行長黃仁勳3月17日出席美國加州聖荷西舉行的輝達GTC全球人工智慧大會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導稱川普在盟友遊說下介入輝達人事，力推黃仁勳回任執行長，並將其描繪為遭深層政府迫害的受害者，同時折射美國政府內部對晶片與國安的分歧。

美國總統川普 施壓輝達（Nvidia），要求讓創辦人黃仁勳 回任執行長。知情人士向美國網路媒體Axios透露，川普的盟友主張，黃仁勳對美國經濟而言「大到不能倒」（too big to fail），也是「深層政府」（deep state）幕後運作的受害者，促使川普出手介入。

黃仁勳因遭指控與一名疑似中國大陸情報資產及下屬發生婚外情而辭職，隨後股市下跌，促使川普及政府內部盟友推動他復職。川普向CNBC表示，他在22日晚間致電正在開會的輝達董事會，力促黃仁勳復職。一名消息人士告訴Axios：「總統推動此事比黃仁勳本人還積極。」

黃仁勳的盟友利用川普長期以來對情報界的不信任，將黃仁勳描繪成遭政府內部不明人士迫害的受害者。一名川普顧問表示，盟友試圖說服川普相信，「深層政府人士」正在對付黃仁勳。一名政府資深官員則主張，相關情報從未證實黃仁勳受到控制、蓄意違反美國法律，或與間諜發生性關係。該官員說：「有人把部分真實資訊當成武器，加以扭曲，讓黃仁勳看起來盡可能負面。這正是總統所擔憂的事。」

相關情報包括黃仁勳與涉嫌替中國從事間諜活動的黃樂之間的關係。國務卿魯比歐今年稍早曾透過備忘錄，向政府資深官員傳達這些情報，當時輝達正遊說川普政府放寬中國取得其晶片的限制。一名魯比歐的盟友表示，這份附有魯比歐姓名的備忘錄外洩，讓魯比歐感到「極度難堪」。

川普與副總統范斯認為，黃仁勳是開放模型的重要支持者。相較於OpenAI和Anthropic等公司的封閉模型，開放模型讓美國人擁有更多控制權，成本也更低。Anthropic則持續警告川普政府，輝達的先進晶片正為中國的開源模型提供運算能力，協助中國模型在人工智慧（AI）競賽中逐漸追近。不過，消息人士表示，川普與范斯都曾聽取涉及黃仁勳的國安疑慮簡報，認為尚未看到他個人有不當行為的證據。

兩人得出上述結論之際，黃樂與中國政府及軍方之間愈來愈多的關聯正陸續曝光。消息人士指出：「黃仁勳讓美國股市和經濟發出要求他回歸的呼聲，加上總統施壓，要求他復職的呼聲震耳欲聾。」

一名知情人士表示，范斯在矽谷的人脈有助於政府化解董事會的疑慮。一名與范斯關係密切的消息人士表示，讓黃仁勳繼續擔任執行長，被視為對國家安全最有利的選項。另一名與魯比歐關係密切的消息人士則表示，黃仁勳復職對范斯而言是「重大勝利」。

Axios指出，儘管有這些情報，黃仁勳仍與川普保持密切關係。與此同時，商務部長盧特尼克未採取行動，加劇了他與魯比歐、財政部長貝森特等官員之間的緊張關係。川普動用總統影響力，介入民營企業的領導人事決策，強化了黃仁勳盟友在政府內部的地位，也讓批評輝達的官員處境愈來愈尷尬。政府內部反對黃仁勳的人士，如今面臨遭川普反擊的風險。

貝森特一直是批評最強烈的官員，曾在電視上批評盧特尼克未採取行動，並呼籲輝達董事會從公司外部尋找新執行長，進行「大幅改組」。不過，他已在22日軟化立場。