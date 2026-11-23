美國總統川普（中）9月底在白宮舉行午宴討論人工智慧發展議題，SpacexAI執行長馬斯克（右）與輝達執行長黃仁勳（左）受邀出席，且分別坐在川普左右手。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在輝達董事會宣布復職後，迅速恢復X自介中的CEO頭銜，獲馬斯克等科技與金融界大咖接連聲援。發文與股價反彈也凸顯市場對其回歸的正面期待。

Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 23日戲劇性重返執行長大位後，隨即更新社群平台X的個人簡介，重新加上「輝達執行長」（CEO of NVIDIA）頭銜，正式宣告回歸。黃仁勳先前因婚外情及共諜疑雲辭職，一度從X自介移除執行長頭銜，如今短短11天便重掌輝達，科技界大咖紛紛發文慶祝。

黃仁勳12日辭去輝達執行長職務後，於16日至17日間修改X帳號（@JensenHuang）的自我介紹，刪除執行長頭銜，僅保留「輝達創辦人」（Founder of NVIDIA）。隨著輝達董事會23日宣布讓他復職，黃仁勳也迅速更新自介。

科技媒體TechCrunch報導，馬斯克 一直是最積極公開聲援黃仁勳的科技界巨頭之一。他上周在DealBook峰會上表示，將黃仁勳趕出輝達，「就像一支正在連勝的球隊，卻把麥可喬丹踢出隊伍」，認為此舉完全不符合股東利益。如今黃仁勳成功回鍋，馬斯克立即在X發文稱：「錯誤已糾正。」

OpenAI執行長奧特曼先前態度相對中立，上周曾表示：「很難想像沒有黃仁勳的AI產業會是什麼樣子。」黃仁勳復職消息公布後，他則簡短發文寫下「Jensen！」奧特曼2023年也曾遭自家OpenAI董事會解職，數天後又戲劇性復職，經歷與黃仁勳頗為相似。

幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬也在X發文表示：「很高興看到黃仁勳回來了」，並附上拍手表情符號。趙長鵬曾因未能阻止幣安平台上的犯罪活動而入獄服刑。

億萬富豪避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）則早在黃仁勳下台、輝達股價重挫時，便公開批評董事會未以股東最佳利益行事，也未善盡受託責任。隨著黃仁勳復職帶動輝達股價23日強勁反彈，艾克曼也在X發文稱：「群眾的智慧終究勝出。」

遊戲開發商Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）先前參與要求黃仁勳復職的公開連署，這份連署共有約20萬人響應。他在X發文表示，黃仁勳回歸將展現美國面對企業、政治及新聞媒體失誤時的復原能力。