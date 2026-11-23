輝達創辦人黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，黃仁勳以握手信任維繫輝達與台積電等關係，未來若缺少其個人影響力，供應鏈與客戶合作恐面臨不確定性。

華爾街日報21日刊出評論指出，Nvidia輝達（另稱英偉達）長期仰賴創辦人黃仁勳 與供應商、客戶之間的個人信任達成重大交易，部分合作甚至沒有正式書面合約，現在黃仁勳因婚外情及共諜疑雲下台後，此事成為投資人擔憂的風險。黃仁勳過去曾自豪表示，與台積電 合作近30年，雙方交易規模可能達數百億甚至數千億美元，卻沒有簽訂正式合約。如今他離開輝達，這些靠個人關係維繫的合作能否延續，引發外界關注。

這篇評論認為，對投資人而言，這才是比黃仁勳婚外情及共諜疑雲更大的隱憂。尤其輝達的AI晶片及黃仁勳促成的交易，已成為美國AI投資熱潮的核心，一旦失去他維繫供應鏈與客戶關係的能力，影響恐怕不只限於輝達本身。

黃仁勳下台後，馬斯克、美國總統川普等重量級人物紛紛力挺他重返輝達。華爾街日報分析，這些支持者不只是對黃仁勳表達忠誠，更希望延續與他建立的特殊合作關係。這也反映出，在部分科技業大老眼中，黃仁勳的重要性甚至超越輝達本身，已到了「大到不能倒」的程度。

面對外界疑慮，輝達代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）強調，公司業務一切照常，目前採購承諾總額達3900億美元，客戶與供應商也全力支持輝達，其中包括最重要的晶片製造夥伴台積電。

然而，黃仁勳過去一直以不簽正式合約的合作模式為傲。他3月接受Podcast節目訪問時曾說：「我不知道我們透過台積電做了幾百億、幾千億美元的生意，但我們沒有簽合約。這真的很棒。」隔月，他再次盛讚與台積的合作關係，表示個別交易有時占便宜、有時吃虧，但整體關係仍非常好。

支持者認為，這種重視人際信任的模式符合亞洲供應鏈文化，也讓輝達得以迅速掌握商機。

評論特別指出，雙方中階管理層仍很可能透過採購訂單確認產品數量及價格，並非所有交易都缺乏書面紀錄。

晶片產業分析師穆爾黑德（Patrick Moorhead）指出，相關採購安排通常已涵蓋未來至少18個月需求，真正的風險在於下一輪交易，尤其是尚未白紙黑字寫下的承諾，以及輝達能否維持黃仁勳過去推動的投資速度。

黃仁勳過去除了透過採購協議確保產能，也經常親自向供應商執行長描繪AI產業前景，說服對方提前投入巨額資金。這種仰賴個人信用與影響力的合作模式，正是外界擔心黃仁勳離開後難以延續的原因。