舊金山「金門大橋觀景點」，一對新人撐傘拍攝婚紗照。舊金山市府提醒民眾準備迎接前所未見的暴雨。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，北加州將迎來強降雨與創紀錄大潮，舊金山市長呼籲民眾取消出遊並備妥物資；同時佛州雖最強雨勢已過，但河川洪水仍將持續。

感恩節 假期出行將在本周進入高峰，北加州地方官員21日嚴陣以待，準備迎接前所未見的暴雨；而持續的零星降雨加劇佛羅里達州 中部空前水患的影響。

美聯社報導，舊金山 市長羅偉(Daniel Lurie)根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)與國家氣象局(NWS)的預報警告，一場「極為嚴重」的天氣狀況即將衝擊舊金山，呼籲民眾考慮取消假期出遊計畫。

羅偉在社群媒體X平台發文表示，「國家氣象局告訴我們、預期將出現舊金山有紀錄以來，前所未見的大潮。請利用這個周末做好準備，完成採買並儲備物資，也請知悉市府整個周末都會全力以赴，盡可能保護我們的居民和小企業。」

影響佛州與加州的風暴系統，都是聖嬰現象(El Niño)的衍生效應。聖嬰現象是赤道附近太平洋自然變暖，進而改變全球天氣型態的現象。

加州預期的暴雨恰逢今年最大潮汐「大潮」(king tides)，預報人員指出，在低窪的海岸沿線及潮汐水道附近，淹水深度可能高達2呎，警告持續至23日(周一)上午6時，太平洋沿岸其他地區則持續至感恩節26日(周四)下午4時。

佛州大西洋沿岸21日同樣面臨風險，氣象局針對形成不穩定水龍捲的雷暴，向船隻發布海上警報，並提醒海灘遊客留意洶湧海浪與危險的離岸流。

本周稍早的豪雨已淹沒佛州大西洋沿岸多數地區，並使佛州東北部的民眾受困洪患。

氣象專家梅麗莎·華生(Melissa Watson)表示，最強降雨雖然已經過去，但由於持續的較小陣雨，佛州最長河流聖約翰斯河(St. Johns River)的水位預期仍將上升，可可市(Cocoa)附近河水19日已超越1953年紀錄的水位。

華生說：「無論是否還有降雨，我們預期這些河川洪水都將持續相當長的一段時間。」