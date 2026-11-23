暴雨+大潮 舊金山籲取消感恩節出遊
感恩節前夕，北加州將迎來強降雨與創紀錄大潮，舊金山市長呼籲民眾取消出遊並備妥物資；同時佛州雖最強雨勢已過，但河川洪水仍將持續。
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感恩節前夕，北加州將迎來強降雨與創紀錄大潮，舊金山市長呼籲民眾取消出遊並備妥物資；同時佛州雖最強雨勢已過，但河川洪水仍將持續。
感恩節假期出行將在本周進入高峰，北加州地方官員21日嚴陣以待，準備迎接前所未見的暴雨；而持續的零星降雨加劇佛羅里達州中部空前水患的影響。
美聯社報導，舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)與國家氣象局(NWS)的預報警告，一場「極為嚴重」的天氣狀況即將衝擊舊金山，呼籲民眾考慮取消假期出遊計畫。
羅偉在社群媒體X平台發文表示，「國家氣象局告訴我們、預期將出現舊金山有紀錄以來，前所未見的大潮。請利用這個周末做好準備，完成採買並儲備物資，也請知悉市府整個周末都會全力以赴，盡可能保護我們的居民和小企業。」
影響佛州與加州的風暴系統，都是聖嬰現象(El Niño)的衍生效應。聖嬰現象是赤道附近太平洋自然變暖，進而改變全球天氣型態的現象。
加州預期的暴雨恰逢今年最大潮汐「大潮」(king tides)，預報人員指出，在低窪的海岸沿線及潮汐水道附近，淹水深度可能高達2呎，警告持續至23日(周一)上午6時，太平洋沿岸其他地區則持續至感恩節26日(周四)下午4時。
佛州大西洋沿岸21日同樣面臨風險，氣象局針對形成不穩定水龍捲的雷暴，向船隻發布海上警報，並提醒海灘遊客留意洶湧海浪與危險的離岸流。
本周稍早的豪雨已淹沒佛州大西洋沿岸多數地區，並使佛州東北部的民眾受困洪患。
氣象專家梅麗莎·華生(Melissa Watson)表示，最強降雨雖然已經過去，但由於持續的較小陣雨，佛州最長河流聖約翰斯河(St. Johns River)的水位預期仍將上升，可可市(Cocoa)附近河水19日已超越1953年紀錄的水位。
華生說：「無論是否還有降雨，我們預期這些河川洪水都將持續相當長的一段時間。」
因為NOAA與國家氣象局預報舊金山將遭遇「極為嚴重」天氣，包含暴雨與前所未見的大潮，可能造成低窪地區淹水與交通風險，因此建議民眾取消或延後假期行程。 加州暴雨恰逢今年最大潮汐大潮，低窪海岸與潮汐水道附近淹水深度可能達2呎，警戒預計持續到23日與感恩節當天，對沿海社區、商家及出行都構成威脅。 佛州雖然最強降雨已過，但持續零星陣雨仍讓河川水位上升，聖約翰斯河在可可市附近已超越1953年紀錄，專家預期河川洪水會再持續相當長一段時間。
精華 FAQ
因為NOAA與國家氣象局預報舊金山將遭遇「極為嚴重」天氣，包含暴雨與前所未見的大潮，可能造成低窪地區淹水與交通風險，因此建議民眾取消或延後假期行程。
加州暴雨恰逢今年最大潮汐大潮，低窪海岸與潮汐水道附近淹水深度可能達2呎，警戒預計持續到23日與感恩節當天，對沿海社區、商家及出行都構成威脅。
佛州雖然最強降雨已過，但持續零星陣雨仍讓河川水位上升，聖約翰斯河在可可市附近已超越1953年紀錄，專家預期河川洪水會再持續相當長一段時間。
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