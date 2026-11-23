2026年第三季信用卡未償餘額較前季增加220億元，總額攀升至1.29兆元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國信用卡與家庭債務持續上升，在高通膨與升息壓力下，CBS News建議民眾及早評估債務減免、管理計畫與整合貸款等3種紓困方式。

根紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的「家庭債務與信貸報告」指出，2026年第三季信用卡未償餘額較前季增加220億元，總額攀升至1.29兆元。整體家庭債務也增加3340億元至19.1兆元。由此顯示，在通膨 居高不下，聯準會 在年底可能會再度升息的情況下， 美國個人與家庭負債沉重，生活愈發艱困。

專家指出，卡債增加並非新鮮事，第二季信用卡未償餘額就增加了210億元，這也意味個人與家庭的負債持續加重，可負擔能力則是一路消退。 不過哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)指出，幸運的是，借款人仍有幾種可靠的債務減輕方案可供選擇，其中有些甚至有機會將債務負擔減輕高達50%。

不過，並非每位信用卡持卡人都能符合申請資格，且這些方案也無法讓問題在一夕之間迎刃而解。關鍵在於現在就採取行動，探索幾條可行的解決途徑。CBS News提供了三種處理債務問題的方案：

1.信用卡債務減免方案

透過信用卡債務減免計畫，持卡人可能有機會免除30%到50%的債務。不過，持卡人必須符合特定資格才能申請這類減免，且過程相當漫長，平均需耗時數年才能完成。此外，還需考量稅務影響以及對信用評分造成的負面衝擊。

2.債務管理計畫

雖然債務管理計畫不像債務減免計畫那樣能直接免除部分債務，但對於不符合減免資格的持卡人來說，這仍是一個合法的替代方案。在此方案中，債務減免專家會與債權人(銀行或發卡機構)聯繫，嘗試爭取調降利率。接著，他們會協助持卡人制定一套還款計畫，讓持卡人能循序漸進地償還債務。

3.申請債務整合貸款

當你正努力償還現有的信用卡卡債時，若還要再背負一筆新債，聽起來似乎有些不合常理。然而，若深入了解債務整合貸款的相關方案，你會發現這其實能帶來實質的紓解。目前信用卡循環利率平均超過20%，而個人信貸的平均利率僅約12%左右；因此，若能利用個人信貸來償還信用卡債務，將可省下可觀的利息支出。

CBS News指出，當信用卡債務餘額不斷攀升，這正是持卡人重新檢視各種債務紓解方案的契機。當務之急就是立即採取行動。