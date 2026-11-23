AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，美國將公布消費者信心、PCE通膨、第三季GDP與失業救濟等數據，市場擔憂物價壓力與Fed後續升息。

26日是感恩節 ，也是年終假日銷售旺季的起跑日，然而本周也將出爐數項關於通膨 、消費者情緒與就業市場的重大指標。節日前夕，再加上聯準會 (Fed)今年最後一次決策會議下月初就將登場 ，這些指標格外受重視，民眾擔心在萬物皆漲下，今年可能是多年來最貴的感恩節假期。

以下是本周要公布的重大指標：

• 11月消費者信心調查，經濟諮商理事會(The Conference Board)將於24日發布。經濟學家預期，由於通貨膨脹對家庭預算造成壓力，消費者信心將持續低迷。整體而言，消費者信心已較兩年前大幅下滑。在每月消費者信心調查中，許多受訪者都特別提到了能源、商品及服務成本高昂的問題。

美國發動的貿易戰，2月爆發的伊朗戰爭在在使得商品與能源價格持續上揚，讓消費者與企業難以進行長期規劃，消費者也對自身的日常生活的負擔能力感到不安。

•10月個人消費支出物價指數(PCE)，將於25日發布。這項數據至關重要，因為它是Fed衡量通膨的首選指標；聯準會目前正致力於將通膨率降至2%的目標水準。

伊朗戰爭導致能源價格與通膨急劇攀升，為抑制通膨，Fed已在9月升息，是2023年7月以來首次升息，目前市場預測Fed在今年12月8日的決策會議可能還會再度升息。若真是如此，美國卡債沉重的消費者與企業的借貸成本勢必會進一步加重。

•第三季經濟成長的最新數據，商務部將於25日發布。根據初估值，第三季國內生產毛額GDP成長率為3.4%。

儘管面臨通膨壓力，整體經濟仍展現出韌性。經濟成長率較第二季的2.2%加速。這波成長很大程度上是由人工智慧(AI)投資熱潮所帶動，但該領域近幾周卻經歷了劇烈震盪。以科技股為主的那斯達克指數上周重挫超過 8%。

•最近新一周的失業救濟申請數據，由於感恩節假期將至，將提前於25日公布。這份報告可視為企業裁員情況的指標，經濟學家密切關注這份每週報告，因為它能提供關於就業市場未來走向的訊號。儘管整體經濟面臨通膨升溫的壓力，但就業市場依然強勁，失業救濟申請人數也持續維持在歷史低點；若以歷史標準來看，目前的裁員規模仍屬溫和。