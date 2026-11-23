調查顯示，約35%民眾刷信用卡買菜，其中四分之一無力按時還清這筆買菜債。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國食品價格持續高漲，民眾改逛折扣超市，甚至靠信用卡與BNPL買菜，連大學講師也陷入債務循環，反映生活成本壓力未解。

國內食品雜貨價格自2020年以來飆漲32%，沉重的菜籃壓力不僅改變民眾的採買習慣，也讓愈來愈多人靠信用卡與「先買後付」(Buy Now Pay Later, BNPL)舉債買菜。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，就連擁有碩士學位、兼職兩份工作的大學講師也陷入舉債養「食」的惡性循環。

勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 數據顯示，今年感恩節 食品雜貨價格較2020年高出32%；在2024年，近14%民眾表示難以維持溫飽。面對高物價，消費者紛紛捨棄克羅格(Kroger)等傳統連鎖超市，轉向奧樂齊(Aldi)、利多(Lidl)與Food 4 Less等折扣平價超市。

奧樂齊營運長里納爾多(David Rinaldo)表示，過去外界對平價超市存有刻板印象，如今已成主流，奧樂齊今年預計新開150家門市；店內高達92%商品為價格較低的自有品牌，過去十年有九年成長速度超越全國性大品牌。

除了買菜地點改變，付款方式也出現警訊。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)調查顯示，約35%民眾刷信用卡買菜，其中四分之一無力按時還清這筆買菜債。此外，約10%消費者使用Klarna、Affirm、Sezzle與Zip等先買後付應用程式購買食物，但逾三分之一曾逾期未繳。資深研究員馬丁切克(Cassandra Martinchek)警告，這雖能解燃眉之急，卻會危及未來財務穩定與信用。

28歲的威廉斯(Jordan Williams)就是一例。她雖有碩士學位，在格林斯伯勒北卡羅來納大學(UNC-Greensboro)擔任英文講師並兼職網紅，獨自撫養兩歲幼子期間，曾仰賴先買後付買菜，卻陷入「永遠在還上一筆菜錢、買不起下一頓」的循環。一旦逾期帳戶便遭鎖死，須一次還清全額才能再用，超過30天更會重創信用評分。

相較於汽油價格逐步回落，食品價格至今仍未見降溫，預期要到明年感恩節漲幅才會趨緩。

威廉斯月底總得精打細算度日無奈感嘆，連她都過得如此吃力，更何況其他人；今年感恩節晚餐，她只能請親朋好友每人各帶一道菜來聚餐(potluck)以節省開銷。