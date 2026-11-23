食品漲不停 民眾被迫舉債買菜 連大學講師也陷入惡性循環
美國食品價格持續高漲，民眾改逛折扣超市，甚至靠信用卡與BNPL買菜，連大學講師也陷入債務循環，反映生活成本壓力未解。
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美國食品價格持續高漲，民眾改逛折扣超市，甚至靠信用卡與BNPL買菜，連大學講師也陷入債務循環，反映生活成本壓力未解。
國內食品雜貨價格自2020年以來飆漲32%，沉重的菜籃壓力不僅改變民眾的採買習慣，也讓愈來愈多人靠信用卡與「先買後付」(Buy Now Pay Later, BNPL)舉債買菜。
哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，就連擁有碩士學位、兼職兩份工作的大學講師也陷入舉債養「食」的惡性循環。
勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 數據顯示，今年感恩節食品雜貨價格較2020年高出32%；在2024年，近14%民眾表示難以維持溫飽。面對高物價，消費者紛紛捨棄克羅格(Kroger)等傳統連鎖超市，轉向奧樂齊(Aldi)、利多(Lidl)與Food 4 Less等折扣平價超市。
奧樂齊營運長里納爾多(David Rinaldo)表示，過去外界對平價超市存有刻板印象，如今已成主流，奧樂齊今年預計新開150家門市；店內高達92%商品為價格較低的自有品牌，過去十年有九年成長速度超越全國性大品牌。
除了買菜地點改變，付款方式也出現警訊。非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)調查顯示，約35%民眾刷信用卡買菜，其中四分之一無力按時還清這筆買菜債。此外，約10%消費者使用Klarna、Affirm、Sezzle與Zip等先買後付應用程式購買食物，但逾三分之一曾逾期未繳。資深研究員馬丁切克(Cassandra Martinchek)警告，這雖能解燃眉之急，卻會危及未來財務穩定與信用。
28歲的威廉斯(Jordan Williams)就是一例。她雖有碩士學位，在格林斯伯勒北卡羅來納大學(UNC-Greensboro)擔任英文講師並兼職網紅，獨自撫養兩歲幼子期間，曾仰賴先買後付買菜，卻陷入「永遠在還上一筆菜錢、買不起下一頓」的循環。一旦逾期帳戶便遭鎖死，須一次還清全額才能再用，超過30天更會重創信用評分。
相較於汽油價格逐步回落，食品價格至今仍未見降溫，預期要到明年感恩節漲幅才會趨緩。
威廉斯月底總得精打細算度日無奈感嘆，連她都過得如此吃力，更何況其他人；今年感恩節晚餐，她只能請親朋好友每人各帶一道菜來聚餐(potluck)以節省開銷。
不少人開始捨棄Kroger等傳統連鎖超市，改去Aldi、Lidl與Food 4 Less等折扣平價店，主要是為了壓低每週買菜支出，減少被高物價擠壓的壓力。 除了刷信用卡外，約10%消費者也使用Klarna、Affirm、Sezzle與Zip等BNPL服務買食物；但這些方式常讓人延後還款，若逾期就可能累積債務與信用風險。 她雖有碩士學位，還在大學任教並兼職網紅，卻因獨自撫養幼子而靠BNPL買菜，最後陷入永遠還舊帳、買不起下一餐的循環，連感恩節也只能靠potluck省錢。
精華 FAQ
不少人開始捨棄Kroger等傳統連鎖超市，改去Aldi、Lidl與Food 4 Less等折扣平價店，主要是為了壓低每週買菜支出，減少被高物價擠壓的壓力。
除了刷信用卡外，約10%消費者也使用Klarna、Affirm、Sezzle與Zip等BNPL服務買食物；但這些方式常讓人延後還款，若逾期就可能累積債務與信用風險。
她雖有碩士學位，還在大學任教並兼職網紅，卻因獨自撫養幼子而靠BNPL買菜，最後陷入永遠還舊帳、買不起下一餐的循環，連感恩節也只能靠potluck省錢。
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