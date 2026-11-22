美國總統川普。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普多次替黃仁勳公開說情，最新更要求輝達董事會回聘他；但輝達董事會已接受其辭職，雙方立場明顯對立。

美國總統川普 22日深夜發文點名Nvidia輝達（另稱英偉達）董事會，再度為輝達創辦人黃仁勳 說情，稱黃仁勳回任執行長不僅對輝達有利，也符合美國利益。

川普在自家「真實社群」表示：「我希望輝達董事會回聘黃仁勳，這對公司而言將是最好的事，對美國也是如此。」

另一方面，曾公開說輝達董事會應從外部尋找新執行長的美國財政部長貝森特22日表示，「黃仁勳現在已是外部人士。」他認為黃仁勳與中國間諜來往的說法是轉移焦點，應探究是輝達法遵文化出問題，還是個人缺失問題。他仍在等待輝達的說明。

事實上，從黃仁勳醜聞爆發以來，川普便多次公開替黃仁勳辯護。11月13日，川普接受媒體提問時表示，黃仁勳正經歷一段「地獄般」的日子，並強調他在科技領域的非凡才能。川普當時也指出，真正重要的問題在於黃仁勳的婚外情對象是否為中國間諜。

11月16日，川普進一步表態支持黃仁勳重返輝達。他向記者表示，黃仁勳已經「學到很大一個教訓」，如果輝達讓他重新擔任執行長，他「當然不介意」。川普還指出，有一大群人希望黃仁勳回到公司，並淡化中國女商人黃樂涉嫌從事間諜活動的疑慮，稱目前沒有人證明她就是間諜。

11月19日，川普在中國深圳接受福斯新聞專訪時透露，他與中國國家主席習近平會談期間，可能曾簡短提及黃仁勳的處境。川普形容黃仁勳的遭遇是一場「悲劇」，並稱讚他是極其聰明的人才，強調「我們必須照顧我們的天才」。

到了11月20日，川普在白宮記者會上更直接呼籲輝達給黃仁勳第二次機會。他表示，黃仁勳是好人，雖然做出一些錯誤決定，卻擁有全球最傑出的頭腦之一。

川普當時說：「我希望看到黃仁勳鄭重道歉，然後回去工作。」他強調，黃仁勳打造了輝達的Blackwell晶片，讓美國在相關技術領域取得巨大優勢。他還表示：「如果這家公司夠聰明，就應該接受這位傑出人才的道歉，讓他回去工作。」

不過，川普的力挺與輝達董事會的立場形成鮮明對比。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日在財報電話會議上明確表示，董事會已一致接受黃仁勳辭職，無意讓他重新擔任執行長。

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