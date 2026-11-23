第一夫人梅蘭妮亞19日晚間出席在紐約林肯中心舉行的「梅蘭妮亞：系列節目」首映典禮，她同時也是本片的執行製作。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮亞在新紀錄片中分享第一夫人生活、婚姻觀與育兒心聲，並談及兒子拜倫在聚光燈下成長的經歷。

第一夫人梅蘭妮亞 ·川普 (Melania Trump)的全新紀錄片「梅蘭妮亞：系列節目」(Melania: The Series) 帶領觀眾一窺她成為第一夫人前後的生活點滴。這部生平影片由梅蘭妮亞親自擔任執行製作，分兩集在Prime Video頻道播出。現年56歲的梅蘭妮亞在片中揭露她與川普的婚姻關係、身為人母的感受以及更多個人生活私密面向。

美聯社報導，「梅蘭妮亞：系列節目」是繼1月梅蘭妮亞發表首部紀錄片後的續作；首部紀錄片講述川普2025年重返總統大位前兩周的生活。在新的生平影片中，梅蘭妮亞提到她與川普的婚姻，深入談論她與川普生下的獨子拜倫(Barron Trump)；她鮮少公開露面的父親維克多·納夫斯(Viktor Knavs)也在片中現身講述女兒種種優點。

川普也在片中談到梅蘭妮亞：「她非常強勢。想要她在談判桌上妥協，可沒那麼容易」。

19日晚間有數百人在紐約林肯中心(Lincoln Center)搶先觀賞了這部影片首映；梅蘭妮亞在現場向觀眾表示：「我想大家都喜歡看幕後花絮，想了解成為第一夫人究竟是怎麼一回事。」

在影片中，梅蘭妮亞形容現年20歲、就讀紐約大學商學院的兒子拜倫「非常堅強」，因為他在鎂光燈下「成長得非常快」。她坦言拜倫的人生「與別的孩子不同」，她盡量不去掌控兒子，希望他做「能讓他自己快樂的事」。

「對拜倫來說，我是個酷媽，我也常提醒他這一點，」梅蘭妮亞笑稱：「他是我的第一優先，而且永遠都會是。」

梅蘭妮亞以作風低調、重視隱私著稱；她與導演拉特納(Brett Ratner)在片中對談時，也刻意避開她與川普婚姻關係中可能較為陰暗的時刻，例如川普曾否認過的婚外情傳聞，或她曾在川普當選後重新協商婚前協議的報導。

但梅蘭妮亞提到，她父母結婚長達56年，她能給出的婚姻建議之一，就是不要試圖改變另一半。她說道：「妳必須讓對方做他自己。我讓他做他自己，他也支持我，讓我做我自己」。