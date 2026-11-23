佛州男子霍爾被控於2025年10月綁架並殺害英國女子艾索比，20日被判處兩個無期徒刑。(佛州檢察長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州男子霍爾誘騙在色情網站認識、患重鬱症的英籍女子艾索比赴美，隨後綁架虐殺，最終因一級謀殺與綁架罪被判兩個無期徒刑。

54歲佛州 男子霍爾(Dwain Hall)被控綁架並殺害來自英國南部的32歲音樂家教桑妮亞·艾索比(Sonia Exelby)，20日被判處終身監禁。

有線電視新聞網(CNN)報導，兩人是在一個現已關閉的色情網站上認識，霍爾花了約兩年時間誘騙並操控她。艾索比的家人表示她過去有精神疾病病史，長期受到嚴重憂鬱症 及自殺念頭困擾，並曾兩度企圖輕生。

佛州助理州檢察官伯恩特(Amy Berndt)表示，艾索比一直試圖尋找「某種替代方式」以取代自殘行為，而她在該色情網站上認識的一群男子，提供了她發洩這些念頭的管道。伯恩特說：「桑妮亞在該網站上與許多不同男子聯繫，試圖找一個願意殺死她的人。她的心理健康狀況日益惡化。她想死，並知道自己無法親手做到。不幸的是，願意以最折磨人、最卑劣的方式殺死桑妮亞的喪心病狂男子不在少數。他們會傳訊息給她，向她描述自己將如何殺死她。」

檢方指出，霍爾在該網站上使用「Alpha Sadist」等多個化名，利用艾索比的脆弱心理，滿足自己施虐的快感。檢方表示，霍爾要求艾索比支付4000元現金作為殺死她的報酬。

2025年10月，艾索比搭機前往美國，霍爾到佛州蓋恩斯維爾地區機場(Gainesville Regional Airport)接機，隨後開車載她前往一處Airbnb短期出租住所。這期間國際刑警組織(Interpol)聯繫佛羅里達警方，通知他們有一名女子在英國被通報失蹤；10月17日，警方發現艾索比的遺體，身上有四處刀傷及多處瘀傷。

陪審團觀看了一段從霍爾手機中刪除後復原的影片，影片中霍爾反覆虐待艾索比：「這就是妳想要的死法，對吧？妳想被打，想受盡折磨，因為妳就是個該死的爛人？說出來。」

檢方提出物證、數位證據、財務紀錄，證明霍爾與艾索比之死有關，其中包括他購買的鏟子，以及一把經DNA檢測確認沾有艾索比血液的刀子。調查人員也在霍爾手機中發現大量其他女性遭到強暴、虐待、殺害的影像。

霍爾否認殺害艾索比，但向警方表示自己曾與她發生性關係。辯護律師則稱霍爾當時試圖幫助一名想要尋死的女子。霍爾被控一級謀殺及綁架罪名，但拒不認罪。陪審團最後裁決兩項罪名都成立，霍爾因此被判處兩個無期徒刑，連續執行。