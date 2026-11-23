紐約州共和黨聯邦女眾議員斯特凡尼克(圖)位於國會山莊的連棟三房住宅去年掛牌求售苦無買主，後來索性下架，今年6月未掛牌卻以290萬元全現金賣給一家神祕公司。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 斯特凡尼克位於國會山莊的住家先降價仍滯銷，後來未掛牌卻以290萬元賣給新設公司，成交價遠高於原售價，引發市場疑問。

紐約州共和黨聯邦女眾議員 斯特凡尼克 (Elise Stefanik)位於華府 國會山莊(Capitol Hill)的連棟三房住宅去年9月以219.5萬元掛牌求售，苦無買主，降價仍賣不掉，後來索性下架，今年6月未掛牌卻以290萬元全現金賣給一家神祕公司，比先前調降後的最低價高出91萬元。

斯特凡尼克出售的房子是她多年前與父母及兄弟共同買下的，距國會大廈僅六個街區。去年9月掛牌，乏人問津，11 月降價到199萬元，今年2月掛牌滿五個月下架。

然而房產交易紀錄顯示，今年6月，這棟房產雖未掛牌竟以290萬元高價成交。近一年來，國會山莊地區公開紀錄中成交價高於該金額的房產僅兩筆。

斯特凡尼克的房子買主是AFS Real Estate Holdings有限公司，該公司在房屋成交前約一個月才在德拉瓦州註冊成立，網路上遍尋不著任何資訊、非常神祕。

斯特凡尼克辦公室聲明，該房產是在政府停擺及節慶淡季期間公開掛牌求售，後來透過一筆符合商業常理的交易售出；斯特凡尼克僅持有部分產權，而且在哥倫比亞特區，這類未公開交易(off-market sales)日趨普遍。

聲明稱，這項投資性房產成交價落在同區同類歷史風格連棟住宅的行情範圍內，即200萬至400萬元間。

斯特凡尼克明年1月任期屆滿後將卸任，有關買主AFS相關資訊，她未置評。

國會山莊一帶有數十年經驗的地產經紀人與律師表示，從未見過當地房產買價遠高於賣方近期所開售價，無法理解斯特凡尼克這棟房產為何成交價這麼高。

剛賣出的房產位於東南區獨立大道(Independence Avenue SE)，6月24日由地產有限公司EMS DC Properties賣出，斯特凡尼克和她的家族成員是公司股東。完成交易後，EMS在維吉尼亞州麥克林(McLean)以330萬元購入新建住宅，該房產有43萬4425元房貸，斯特凡尼克也是EMS管理人之一。

建商及投資出租型房產的買家有時會透過有限責任公司進行交易，藉此簡化多位合夥人間的產權持有關係。依規定，華府特區內設立的有限責任公司須揭露所有權人資訊，外地設立者不必。