「飢餓遊戲」系列第六集「黎明收割」首周末全球票房高達2.25億元，重返賣座強片之列。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 《飢餓遊戲：黎明收割》首映北美票房破1.2億元、全球達2.25億元，在競爭激烈下重振系列聲勢，並吸引年輕女性觀眾進場。

「飢餓遊戲」系列邁入第14年、推出第六部電影，即便正面迎戰剛發售的電玩大作「俠盜獵車手VI」(Grand Theft Auto VI)，仍展現強大票房號召力。「飢餓遊戲-黎明收割」(The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)周末北美首映票房即衝上1.2億元。

美聯社報導，「飢餓遊戲」系列熱潮一度退燒，2023年前傳「鳴鳥與游蛇之歌」全球票房3.618億元，僅只珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)主演前四集各自票房的一半。然而，背景設在「飢餓遊戲正傳」25年前的「黎明收割」首周末全球票房高達2.25億元，不僅重返賣座強片之列，更成為2026年繼「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)、「玩具總動員5」(Toy Story 5)、「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)與「奧德賽」(The Odyssey)之後，今年第五部北美首映破億作品。

獅門影業集團主席福格森(Adam Fogelson)表示，「對於已拍到第六部的系列電影來說，能徹底扭轉走勢確實相當罕見，」，這歸功於故事重回「飢餓遊戲」競技場本本身、聚焦人氣角色「黑密契」(Haymitch Abernathy)年輕時期，加上新生代與資深演員陣容及不錯的口碑(CinemaScore獲A-評價)，成功吸引Z世代與Alpha世代走進戲院。

數據顯示，本片18至34歲觀眾高達74%，且67%為女性，得以與電玩客群並存，化解外界對「俠盜獵車手VI」分流電影觀眾的擔憂。至於本周末北美票房亞軍為講述「洛基」拍攝幕後的喜劇片「I Play Rocky」，進帳930萬元並獲罕見的A+觀眾評價。

接下來好萊塢感恩節長假檔期，「黎明收割」將正面對決迪士尼動畫「歡迎光臨魔法祕境」(Hexed)等多部新片，考驗續航力。