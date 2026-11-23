俄亥俄州帕瑪市一場準媽媽派對竟變調成為槍擊事件，造成三死一傷，警方目前仍在釐清案發原因。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄亥俄州帕瑪市一場準媽媽派對發生槍擊，造成3人死亡、1人受傷，警方初步研判疑因家庭糾紛引發，並已逮捕1名嫌疑人、尋獲2把槍。

俄州 " rel="154665">俄亥俄州 一場「準媽媽派對」(baby shower)竟演變成槍擊 事件，造成三人死亡、一人受傷；當局表示，這起槍擊疑似源於家庭糾紛。

當地媒體引述警方新聞稿指出，21日晚間約6時，員警獲報前往帕瑪(Parma)市「潘朵拉魔法活動會場」(Pandora's Magical Events Venue)處理槍擊案；該市位於克里夫蘭(Cleveland)以南約10哩處。案發後警方一度封鎖周邊道路進行採證，並強調本案對公眾並無持續威脅。

警方發言人特拉克斯勒(Scott Traxler)表示，一名29歲涉嫌開槍的男子已被拘留；調查人員正在釐清該男究竟是主動攻擊者，還是出於自衛而還擊。警方另指出，另一名涉嫌開槍的19歲男子已在事件中身亡。

官方已確認其中兩名死者的身分，分別為17歲的英格蘭(Leasia England)與45歲的湯森(Jayson Townsend)。警方表示，湯森是該場派對主角(準媽媽)的父親；該名準媽媽並未受傷。

至於該名已身亡的19歲涉案男子，以及另一名腿部中彈、送醫後所幸無生命危險的39歲女子，官方尚未公布姓名。

特拉克斯勒表示，初步資訊顯示，已身亡的19歲男子是未出生嬰兒的生父，目擊者向警方透露，他並未受邀參加這場準媽媽派對；至於被拘留的男子則疑似是準媽媽的親戚。

官方表示，警方已尋獲涉案的兩把槍枝。特拉克斯勒指出，調查人員22日正檢視監視器畫面及目擊者證詞，以釐清這起暴力衝突的起因；後續可能需進行彈道比對，才能確認每名受害者分別是被哪一把槍擊中。

帕瑪警察局(Parma Police Department)也在臉書發文，向罹難者家屬與親友致上最深切哀悼。