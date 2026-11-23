目擊者手機拍攝影像顯示，身穿藍色外套戴口罩的ICE探員推開一名女子。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖機場一班飛往洛杉磯的航班登機時，ICE蒙面探員突入空橋逮捕2名墨籍乘客，引發混亂與延誤，也遭州長與航空公司強烈批評。

西雅圖 -塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International Airport) 21日(周六)上午一班預定飛往洛杉磯 的客機，旅客準備登機時，幾名戴著面罩的移民暨海關執法局(ICE )執法人員在擁擠的空橋上逮捕兩名乘客，過程尖叫不斷。阿拉斯加航空(Alaska Airlines)形容當時情景相當令人不安，並導致該航班延誤。

美聯社等媒體報導，執行逮捕的探員身穿無標識外套和卡其色長褲。影片顯示他們與一男一女在地板上拉扯，抱住執法人員的小腿不肯移動，周圍站滿圍觀旅客，拍攝者還要求ICE人員出示逮捕令及姓名，但未獲回應。ICE 探員將至少一人強行拖走；過程中雙方拉扯，一名女子尖叫著表示她的女兒被帶走了，並強調女兒持有工作許可。

國土安全部(DHS)聲明指出，ICE人員執行了一次針對性的執法行動，逮捕了來自墨西哥的移民門多薩(Ricardo Larrondo Mendoza)，指控其簽證逾期停留，違反美國法律。

DHS發言人在聲明中提到逮捕過程中，有一名乘客向執法人員「潑灑熱咖啡」，該名乘客經國安部確認為梅希亞(Sofia Hernandez Mejia)，同為墨籍且被認定簽證逾期停留，梅希亞隨後也被逮捕，並將面臨襲擊聯邦執法人員的指控。一位消息人士向CBS News透露，此兩人為父女關係。

阿拉斯加航空指出，ICE人員在執行此次行動前並未事先照會；而事發當下正值感恩節假期前周末的旅遊高峰，原定於上午8點10分起飛的1306班機因此延誤。

華盛頓州民主黨籍州長佛格森(Bob Ferguson)當天稍後舉行記者會指責 ICE 已完全失控，「今天我們又看到了更多證明這一點的證據。」佛格森指出該影片令人震驚且不寒而慄，並表示已向阿拉斯加航空的代表傳達立場，要求他們「必須要求ICE離開我們的機場」，州長表示將向所有其他從該機場起降的航空業者提出相同要求。

佛格森批評ICE執法手段極度不符合美國精神，呼籲廢除該機構，「我們需要一套既有效、合乎道德、具人道精神的移民執法與邊境安全體系，ICE 顯然不符合這些標準。它已到了無法改革的地步。」佛格森並說正在調查 ICE 人員是如何進入登機管制區域的，並指出這些人員的行為違反了他今年3月簽署的一項州法，該法限制執法人員在執勤時遮蔽臉部。