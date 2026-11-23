達美航空公司的載重與平衡自動化系統發生問題，導致今天在其亞特蘭大樞紐和全美各地有超過數千架次航班延誤。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，達美航空因載重平衡自動系統故障，導致亞特蘭大樞紐逾千班延誤與部分取消，FAA曾短暫介入地面停飛後解除。

感恩節 前夕，全美航空運量激增，航班再發生狀況；達美航空 (Delta Air Lines)22日因計算飛機載重與平衡的自動化系統故障，進出亞特蘭大 哈茲菲爾德-傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)的航班出現大規模延誤。

感恩節前系統故障 中斷數小時恢復運作 但航班未完全正常

亞特蘭大國際機場不僅是全球最繁忙的機場之一，也是達美的主要樞紐，達美22日原本排定約5000架次。

FlightAware稍早數據顯示，該機場的達美航班在東部時間22日中午時分，約有48%的航班延誤，午後延誤班次一度超過1300班；時至截稿前的22日晚間8時30分左右，達美航空在該機場共取消113架次，占總航班的7%，延誤1058架次，占總航班的71%。

達美發布聲明表示，約70%的延誤與取消與計算飛機載重與平衡的自動化系統故障有關，其餘則是紐約及東北部天候不佳，以及隨之而來的航管調整所致。

路透報導，截至東部時間下午3時30分左右，達美宣布自動化系統在中斷數小時後恢復運作，但航班尚未完全回到正常狀態；故障期間，地勤人員以「人工手算的方式」，確保受影響航班安全離場。

達美在聲明中向旅客致歉，並表示將為受影響的旅客改訂「次佳行程」，必要時提供餐點與旅館，航班遭取消且不願改訂的旅客。

達美另表示，「團隊專注於完成今天剩餘的班表，取消航班一如往常，是用盡所有其他辦法後的最後手段。」

此次故障事件促使FAA應達美要求，對飛往亞特蘭大的達美航班實施約一小時的地面停飛，後來轉為地面延誤並提前解除。

FAA在社群媒體X平台上強調，延誤「與任何FAA航管系統無關」。

本月13日，FAA的網路故障曾導致全美航班停飛超過四小時，改寫全美過去25年來最長的全國性地面停飛紀錄；幾天過後，聯合航空(United Airlines)也發生系統當機。

貝森特：如疫苗副作用微不足道

近期航空技術故障與銀行業接連發生大規模當機事件，民眾倍感不安。對此，國家情報總監(DNI)克萊頓(Jay Clayton)似乎不以為意，稱數位系統升級後恐怕還會出現更多故障；財政部長貝森特(Scott Bessent)則把金融系統的技術故障比喻成「疫苗接種的副作用」，形容這「只是微不足道的代價」。

達美宣布自動化系統在中斷數小時後恢復運作，但航班尚未完全回到正常狀態。(美聯社)