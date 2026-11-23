財政部長貝森特(右)原本對商務部長盧特尼克(左)未盡美國晶片出口把關職責一事，頗有批評，如今似轉和緩。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國財長貝森特要求輝達說明是否違反晶片出口管制，並調查其內部是否存在推動違規銷售的企業文化；黃仁勳婚外情風波則被視為旁枝，與合規問題分開看待。

Nvidia輝達 創辦人黃仁勳 出軌事件持續發酵。財政部長貝森特(Scott Bessent) 22日表示，針對輝達是否遵守出口限制的疑慮甚囂塵上，加上黃仁勳遭爆涉及婚外情而陷入危機，政府當局要求輝達必須做出解釋。

與此同時，黃仁勳出軌已成美國政界嘲諷的對象。共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)21日在NBC「會晤新聞界」(Meet the Press)節目受訪時被問到黃仁勳的風波是否危及美國國家安全時，他回答「是」。他說自己比較沒興趣找黃仁勳談，「他做了他做的事。希望他玩得開心。那是特洛伊的海倫以來代價最昂貴的偷情。」

貝森特在接受哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」(Face the Nation)主持人布瑞南(Margaret Brennan)專訪時表示：「我們確實需要答案。」在黃仁勳因據傳與一位中國間諜有婚外情醜聞辭去輝達執行長職務後，美國政府正著手調查輝達是否在政府祭出出口禁令的情況下，仍讓中國取得先進的人工智慧(AI)運算晶片。

上周，貝森特指出輝達內部可能存在一種「不合法規的企業文化」，並質疑該公司是否為了「衝高營收與獲利，而強行推動這些看似違法的銷售」。貝森特並在接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，要求輝達在10天內針對是否遵守出口限制一事給予答覆。他22日向布瑞南透露，政府尚未收到這些回應。

貝森特說：「我們已經與該公司的臨時管理層、主要董事以及他們的律師取得聯繫。輝達有責任迅速處理此事，因為我們必須釐清當時的企業文化究竟為何。」他說：「我們需要查明，當時究竟是誰負責把關企業行為是否合於法規的事務。」

在黃仁勳去職後，輝達財務長柯蕾絲(Colette Kress)已暫時接掌公司。外界要求黃仁勳回任的聲浪頗高。不過貝森特則是敦促輝達應從外部延攬人選來經營公司。他之前曾表示，黃仁勳已是外部人士。他22日針對此一問題表示：「我們必須釐清最終責任歸屬，是否公司有惡意人士導致了違規情事？」

他也將輝達是否違規與黃仁勳據傳與疑似中國間諜的黃樂之間的緋聞劃清界線。貝森特說：「我認為那種說法純屬謠言。問題究竟出在整體企業文化，還是僅僅源於個人的私德瑕疵？」他也強調，「我認為他（黃仁勳）當時並不知道她（黃樂）是所謂的間諜。」