美國國家情報總監克雷頓。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國近期多起科技當機衝擊關鍵系統，國家情報總監克萊頓表示，企業與政府汰換老舊系統時，未來仍可能出現更多故障與服務中斷。

美國近期接連發生航班停飛、銀行系統故障等科技當機事件，國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）今天表示，隨著企業與政府機關汰換老舊系統，美國民眾應預期還會有更多當機和服務中斷。

路透報導，克萊頓接受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目訪問時說：「在這波持續進行的升級過程中，我們將會遇到故障、服務空窗與中斷的情況。這是必然會發生的。」

美國總統川普 （Donald Trump）將最近一連串科技故障，歸因於企業技術系統升級；克萊頓今天上午接受多個新聞節目訪問時表示，科技進步已令老舊系統不堪負荷，要提升效能與網路安全，就必須升級。

本月接連發生的科技故障衝擊美國多個關鍵系統，包括全美航班一度停飛、微軟（Microsoft）當機導致電子郵件服務中斷、多家大型銀行受技術故障影響，以及國家安全局（National Security Agency）內部網路暫時中斷。

克萊頓在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中重申先前的說法，強調這些當機事件並非有組織的協同行動或國家級勢力在幕後操縱的結果，而是技術升級造成。

另有報導指出，聯邦調查局（FBI）與美國農業部（Department of Agriculture）遭到網路攻擊，克萊頓不願透露細節，僅稱預期調查人員會「在適當的時候」給出答案。