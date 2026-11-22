黃仁勳婚外情風波，讓AI和科技公司招攬反情報人才的趨勢受到關注。（取材自微信）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華盛頓廣場公園舉辦「黃樂模仿大賽」，參賽者扮演間諜動作爭奪50美元獎金，影片在網路爆紅後卻遭亞裔批評助長刻板印象。

Nvidia輝達創辦人黃仁勳 婚外情延燒國安爭議，全球股市跌跌不休，與此同時，紐約華盛頓廣場公園11月21日竟出現「黃樂模仿大賽」。參賽者模仿取出機密文件等間諜 動作，冠軍可獲得50美元獎金。不過，活動影片在網路引發熱議，有亞裔 批評，活動加深外界對亞洲人的負面印象。

▲ 影片來源：X平台＠Oliya Scootercaster 🛴（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這場活動由FactMachine與Prez主辦，主辦方在宣傳海報上傳黃樂的照片，示意參賽者打扮得愈像黃樂，勝出機會愈大。

當天的活動影片顯示，約有10名亞裔女性穿著心目中最像「中國間諜」的服裝排成一列，包含旗袍、花布洋裝，並從口袋取出「機密文件」；另有一名男子裝扮成黃仁勳。觀眾則透過掃描QR Code投票，選出最符合角色形象的參賽者。

相關影片在社群平台X流傳，觀看次數超過22萬次。部分網友認為活動有趣，但也引發華語網路社群批評。有網友留言：「這是亞洲人的恥辱，他們真不知羞恥。」另有人表示：「展現出來的仇恨令人震驚。」

一名華裔美國X平台使用者則分享自身經歷，表示曾被一名年長者指控是「中國間諜」，甚至遭對方通報聯邦調查局（FBI），並反問：「間諜究竟應該長什麼樣子？」