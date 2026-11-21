Nvidia前執行長黃仁勳（右）2024年6月2日出席台北國際電腦展，被拍到與中國女商人黃樂（左）舉止親暱。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指黃仁勳下台關鍵不在共諜疑雲，而是對董事會隱瞞婚外情長達1年，導致信任崩解並引發董事會震怒與後續調查。

美國科技媒體Wired引述知情人士報導，Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 因婚外情及共諜疑雲辭去執行長職務，但真正促使董事會接受他辭呈的關鍵，並非共諜疑雲，而是他長達一年對董事會說謊。早在2025年10月，董事會便曾追問黃仁勳與中國女商人黃樂的關係，他當時否認兩人有不當往來，直到今年11月8日才承認婚外情，讓董事會極為憤怒。董事長瓊斯事後親自說明，黃仁勳「缺乏坦誠」，已違反公司的行為準則與價值觀，因此必須接受他的辭呈。

2025年10月，紐約時報首次報導，輝達與新加坡 資料中心公司Megaspeed存在異常密切的業務關係，而黃樂曾任職於該公司。報導刊出後，輝達董事會便曾向黃仁勳詢問兩人關係，但黃仁勳當時否認與黃樂有任何不當關係。

直到今年11月8日，黃仁勳才坦承與黃樂發生婚外情。同一天，輝達董事會宣布展開獨立調查，釐清執行長是否遭到外國情報行動鎖定。不過，董事會當時仍無法確認黃樂是否為中國情報人員，中國外交部也否認相關間諜指控。

隨後幾天，黃仁勳又被爆出其他婚外情，包括據稱與一名直屬下屬有染，讓董事會進一步追查他的說法。

一名接近董事會的消息人士透露：「能夠確定的是黃仁勳說了謊，而且時間長達一年，從2025年10月一直延續到最近的事件。」

知情人士表示，董事會成員得知黃仁勳先前隱瞞實情後極為憤怒。儘管董事認為國家安全疑慮相當重要，而且相關調查仍在持續，但促使黃仁勳下台的首要原因，其實是他對董事會說謊。一名熟悉董事會想法的人士直言：「這是誠信與信任的問題。」

輝達11月18日召開黃仁勳下台後的全體員工大會，董事長瓊斯在會中親自說明，接受黃仁勳辭呈並非容易的決定，「然而，黃仁勳被揭露的個人行為，以及缺乏坦誠的態度，已違反公司的行為準則、標準與價值觀，因此董事會有必要做出這項決定」。

知情人士透露，面對外界持續要求黃仁勳重返輝達，瓊斯及其他董事近來不斷強調，黃仁勳的行為違反公司政策及公司治理規範。

儘管如此，包括馬斯克及數千名輝達員工仍公開力挺黃仁勳回鍋，川普21日也再度呼籲給他第二次機會，表示：「他做了一些錯誤的決定，但他是一個非常傑出的人。我希望看到黃仁勳好好道歉。」

另一方面，黃樂是否涉及中國情報活動仍有待釐清，美國多個政府機關已要求調查黃仁勳對輝達晶片流入中國究竟知情多少。輝達及黃仁勳也面臨多起股東訴訟，原告指控雙方曾就黃樂及Megaspeed相關業務往來發布誤導聲明。