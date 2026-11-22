接二連三發生航管或銀行當機，專家認為在AI盛行的今天，這很可能變成新日常。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： AI讓漏洞發現與概念驗證攻擊大幅提速，迫使企業急忙修補，卻也使微軟、FAA等機構頻繁出現系統中斷，形成資安新常態。

各種科技系統當機如今已波及美國人的日常生活，一般民眾根本無從分辨哪些是惡意駭客 攻擊、哪些是因為軟體過於老舊所致。先進人工智慧(AI)在短短幾個月內徹底改變資安領域，在這個新時代裡嚴重技術性災難或干擾恐將比過去變得更加頻繁且常見。

紐約時報和新聞網站Politico報導，光是本周各個領域便接連發生技術中斷。微軟 表示一項錯誤的修補程式導致伺服器過載，Outlook、Copilot、Teams服務一度中斷；聯邦航空管理局(FAA)則因進行例行維護，導致全美航班停飛超過四小時。摩根大通 (JPMorgan Chase)指出，一項軟體錯誤拖慢了其網銀交易速度；國家安全局(NSA)的內部通訊網路，也在預定例行維護期間陷入癱瘓。

美國官員透露在部分案例中，相關漏洞是在AI協助下被偵測出來的。無論是個人還是企業，都在利用AI模型迅速找出先前被忽略的電腦程式錯誤(bug)；某些情況下原本可能需要頂尖團隊耗時數月才能完成的「概念驗證型」駭客攻擊，如今透過AI短短幾天甚至幾小時內就能建構出來。與此同時，防禦方被迫必須全速來部署修補程式，這種急迫感往往導致更新過程混亂，引發系統服務中斷。

資安公司Palo Alto Networks歐洲區執行長雷辛格(Helmut Reisinger)表示隨著漏洞被發現的速度不斷加快，由此引發的服務中斷已成為一種「新常態」。資安專家長期以來一直警告隨著AI能力加強，它發掘電腦網路與作業系統漏洞的速度已遠超人類開發修補方案的速度。

近期熱門程式語言PHP被發現存在嚴重漏洞，全球各國政府大為緊張，紛紛緊急呼籲網站管理員盡速修補，以防範潛在威脅；此舉導致許多網站被迫暫時下線。17日，Java程式語言中發現了一個關鍵漏洞。由於財星500大企業(Fortune 500)中有90%的公司使用的系統以Java為基礎，網路安全暨基礎設施安全局(CISA)隨即發布緊急指引，要求進行修補。

僅在10月份，微軟就發現並修補了超過一千個漏洞，與2025年10月時不到200個相比大幅上升；針對旗下各類產品發布了超過1400個修補程式，數量約為過往基準值的10倍。Google威脅情報小組(Google Threat Intelligence Group)9月研究顯示，自1月以來，每月揭露的漏洞數量已成長一倍。

專家擔憂面對漏洞數量的爆炸式增長，缺乏足夠的專業人力來進行分類與處理。今年各大科技公司紛紛大規模裁員，部分原因是試圖以AI取代人力，這導致公司內部流失了關於舊程式碼編寫邏輯及維護的經驗與技術脈絡。

接二連三發生航管或銀行當機，專家認為在AI盛行的今天，這很可能變成新日常。（歐新社）