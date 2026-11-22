也有輝達的前主管投書媒體，感謝黃仁勳很溫暖，會主動給員工送上關懷及小禮物。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 前輝達主管賈邁勒回憶，黃仁勳外界形象強勢，但私下親切、重視細節，會透過T5T掌握基層聲音，還曾主動贈送新生兒禮盒，展現溫暖一面。

Nvidia輝達 (另稱英偉達)創辦人黃仁勳 近幾周頻登上新聞版面，外界報導包括緋聞、退出輝達、有人發起要求他復職的行動，以及他貶低並羞辱員工的傳聞。曾與黃仁勳共事三年半的輝達前人工智慧(AI)應用軟體產品管理總監賈邁勒(Shehram Jamal)告訴「商業內幕」(Business Insider)，黃仁勳平易近人、極度執著完美，強勢作風背後溫暖且人性化的一面。

上班首日 黃就親切問候

賈邁勒2022年至2025年下半年在輝達總部Endeavor大樓工作，與黃仁勳辦公室在同一棟。他說，上班第一天就在走廊巧遇隻身走出辦公室的黃仁勳，對方立刻停下腳步親切問候，兩人聊約40秒。

賈邁勒曾在博通(Broadcom)任職四年，從未偶遇執行長；他表示，只要黃仁勳沒出差，每三、四天就會在走廊看到他。

黃仁勳偏好在七人、十人或更多人的會議室工作，讓每個人同時掌握相同背景資料，賈邁勒則未見過他進行一對一會談。

基層聲音 開放直達天聽

現年43歲的賈邁勒透露，輝達有一項不成文規定：走進黃仁勳主持的會議前，最好已寄出「五大事項」(Top 5 Things，簡稱T5T)電郵。員工每周或每月須列出手上五件工作、遭遇的阻礙，以及需要的協助，寄給黃仁勳及領導團隊。

賈邁勒認為，黃仁勳不倚賴傳統管理層級過濾資料，閱讀數千封T5T讓他能即時掌握公司脈動，也讓初階工程師的聲音直達最高層。此外，黃仁勳不只會看，還會回覆員工的T5T；某次開會，有人提問，黃仁勳隨即暫停會議並問道：「你有把這件事寫在五大事項裡寄出嗎?」

賈邁勒回憶，在場所有人立刻低頭查看筆電。

在輝達旗艦AI大會GTC前夕，賈邁勒說，黃仁勳格外投入。他不只閱讀投影片，還會親自走遍示範區，檢查每個展示攤位並追問：「為何這樣運作？這在做什麼？」

賈邁勒記得，黃仁勳曾在一個攤位前停留近30分鐘，親自提出讓體驗更俐落的意見，團隊採納後成果更好。他說，凡是未達黃仁勳個人技術標準的內容，都不會登上舞台。

工作三年 未聞情緒爆發

賈邁勒表示，媒體鮮少報導黃仁勳溫暖的一面。

賈邁勒的女兒2024年初誕生，他寄了封簡短電郵報喜，原以為黃仁勳會因為忙碌而忽略，沒想到在五分鐘內便收到回信道賀。

約莫一周後，黃仁勳的行政助理在會議中當眾喊他的名字，帶他到黃仁勳的辦公室，桌上有一份為新生兒準備的精美禮盒。禮盒中的卡片寫著：「夏赫蘭，恭喜你喜獲千金，祝福媽媽和寶寶一切順利。」

賈邁勒認為，卡片是黃仁勳親筆書寫並簽名，盒內還有印有輝達標誌的嬰兒衣物與襪子。

賈邁勒強調，他在輝達工作近三年半的時間，從未聽過有人抱怨黃仁勳，也沒親眼見過他大吼或情緒爆發。

賈邁勒認為，黃仁勳全心打造輝達並照顧員工，普遍受到基層敬重。

他說：「輝達就是黃仁勳。」

賈邁勒表示，直覺讓他認為黃仁勳會回到輝達，畢竟已擔任了33年執行長。

賈邁勒去年獲得更好的機會而離職，他指出，自己加入時，輝達市值約3000億或5000億元，如今已接近5兆元，輝達為員工帶來改變人生的財務自由，但他認為，選擇追隨黃仁勳無關金錢，而是想被這樣的人領導。