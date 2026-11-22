AI摘要 文章摘要整理： AI泡沫疑慮加深，科技股遭重挫，市場情緒轉向恐慌；分析師提醒新一周須緊盯通膨、消費與財報，以及反彈是否意味止跌。

綜觀這一年全球股市走勢，Baird董事總經理莫頓森接受MarketWatch訪問時指出，2026上半年市場特徵是「非理性樂觀、投機、貪婪和自滿」；但11月迄今，市場氛圍已轉變成「疑懼」與「恐慌」。

市場對人工智慧(AI)泡沫的顧慮在近日變本加厲，AI股賣壓也擴散至大盤。研究機構TS Lombard警告，這波走勢與2000年網路泡沫破裂前有不少相似之處，令人不安。

投資人原本希望Anthropic 上市掀起熱潮，將重建投資人對AI股信心。但事與願違，即使這家AI公司首次公開發行(IPO)成功，也沒能力挽狂瀾。

資本市場專家說：「投資人忐忑不安，唯恐擔心已久的AI泡沫爆破時刻正在眼前發生。」

股市上周五尾盤賣壓加劇，費城半導體指數暴跌10.7%，輝達 重摔14%、台積電ADR大跌9.5%，那斯達克寫下2020年3月以來最慘單周表現。

輝達已從10月初高峰下跌近五成。Anthropic也未能扭轉頹勢。19日掛牌首日收漲17%後，翌日周五轉而下挫9.1%，股價回到接近發行價的水準。

新一周股市能否止血，分析師認為得觀察三個方向。一、通膨能否降低升息壓力。二、消費能否撐住經濟、財報能否穩住科技股。三、若指數反彈，是止跌訊號還是減碼機會？分析師提醒，下跌趨勢中也可能猛烈反彈，波動更劇烈，不代表賣壓已盡。

美國近日公告先進AI晶片銷中國新限制，打擊輝達、超微股價。禍不單行的是，聯邦通訊委員會(FCC)也考慮限制光學設備出口。

Raymond James分析師米爾斯說，一項限制晶片與晶片製造設備出口的提案，在國會也獲得愈來愈多議員支持，「對科技產業將是日益增強的一股逆風」。

米爾斯預料，嚴加限制科技出口的階段已展開，半導體和AI領域將面臨更多的政策變數與市場波動。