佛州普蘭特城發生男子槍殺妻子和三名子女後自戕血案，當地警方趕到兇案現場後，目睹慘狀，「心理受創很大。」(希斯伯勒郡警長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 佛州普蘭特城一名34歲男子在家中槍殺妻子與3名年幼子女後自殺，911錄音中還傳出孩子求饒聲，家屬則稱事前毫無徵兆。

34歲佛州 居民盧赫特費爾德(Isaac Luechtefeld)10日在他普蘭特城(Plant City)家中，槍殺了與他結縭14年的妻子及三名稚齡子女後，自殺身亡。紐約郵報(New York Post)報導，在當天下午911報案電話錄音中，可以聽到盧赫特費爾德的兒子哀求說：「爸爸，求你不要殺我。」這位父親說：「對不起，孩子」，隨即傳出槍響。

遇害者分別是：34歲的妻子拉蔻爾(Raquel Luechtefeld)、5歲兒子伊諾克(Enoch)、3歲女兒漢娜(Hannah)及1歲幼子喬伯(Job)。

希斯伯勒郡(Hillsborough County)警長克羅尼斯特(Chad Chronister)表示，趕抵現場的員警目睹慘狀，「心理受創很大。」

這對夫婦的親戚表示，這場悲劇讓他們措手不及，此前完全沒有跡象顯示盧赫特費爾德有心理健康問題；其母阿普蒂卡(Beverly Apticar)說：「事前沒有任何徵兆；這件事對每個人來說都是巨大打擊。」拉蔻爾的姐姐烏里貝(Rebecca Uribe)悲痛透露，盧赫特費爾德夫婦前幾天還曾出門享受「約會之夜」。

現年35歲的烏里貝說：「16日他倆出門約會，我媽幫忙照顧孩子，孩子們在我媽家過夜，一切都很正常。」烏里貝表示，上周全家人還在父母家為妹妹舉辦驚喜生日派對，當時妹夫看來一切如常。

儘管盧赫特費爾德犯下如此駭人聽聞罪行，烏里貝仍堅稱妹夫並非「惡魔」，她說：「他是個好爸爸，也是個好丈夫。一切發生得太突然。」

烏里貝告訴紐約郵報，盧赫特費爾德夫婦在科羅拉多州相識至今已15年，結婚滿14年。這家人六年前搬到佛州，起初住在萊克蘭(Lakeland)，因為需要更大的房子和土地養育三個孩子，全家去年搬到普蘭特城。

烏里貝說，拉蔻爾是全職媽媽，也是教會幹部；在盧赫特費爾德遭修車廠裁員後，她協助丈夫經營行動修車事業，「他們的生意才剛創下歷來業績最好的一個月。」