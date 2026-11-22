將三名不到10歲的年幼兒子獨自留在家裡以致其中二人不幸喪生火窟的37歲單親媽媽西爾曼斯。(瓦爾多斯塔警察局)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州37歲母親外出上班時將3名幼子留在家中，住屋起火後造成2死1傷，她因此被控謀殺與虐童，現遭羈押不得保釋。

喬治亞州 37歲單親媽媽西爾曼斯(Taneika Lashae Sirmans) 10月25日清晨外出工作，將三名不到10歲的年幼兒子獨自留在家裡，結果住屋起火導致其中二個孩子喪生，被控謀殺，不得保釋。

警方表示，倖存的第三個孩子目前正在亞特蘭大 接受治療，情況穩定。

瓦爾多斯塔警察局(Valdosta Police Department) 18日宣布，西爾曼斯被控兩項二級謀殺罪、以及三項二級虐待兒童罪。

警探稱，西爾曼斯凌晨時分外出上班，將三個孩子獨自留在家裡；幾個小時後，廚房起火。

據「眾生相」(People)報導，事發當天早上8時20分，西爾曼斯正在上班，而她位於瓦爾多斯塔的住家廚房突然起火。消防救援人員趕到火災現場時，火焰從屋頂竄出。

救援人員抵達現場後，衝進屋內將三名男孩抱離起火的房子，但都沒有反應，醫護人員將他們送往醫院並在途中進行搶救。

根據警方說法，其中二名兒童可能因吸入過多濃煙，送抵醫院時被宣告死亡；第三名兒童被直升機後送到亞特蘭大一家醫院。

瓦爾多斯塔警察局局長馬納漢(Leslie Manahan)透過聲明表示，這是一樁本來可以避免的令人心碎悲劇。

馬納漢表示，這場悲劇對相關家庭和整個社區造成毀滅性的打擊，也影響到當天早上趕到現場或在醫院的急救人員和醫護人員，他向所有受影響的人致上慰問，並繼續為仍在康復、人生從此改變的孩子祈禱。

警方表示，西爾曼斯11月9日被捕，並被送往朗茲郡(Lowndes County)監獄。監獄記錄顯示，她目前被羈押，不得保釋。

西爾曼斯在臉書(Facebook)貼文中確認她兩個喪生的兒子是5歲的梅西亞·傑斯·威姆斯(Messiah Jace Wims)和3歲的馬拉基·賈卡里·西爾曼斯(Malachi Ja'Kari Sirmans)。

目前尚無法確認西爾曼斯是否已聘請律師。