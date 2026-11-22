警方到場後，發現格林躺在步道旁林地，手腳被黑色束帶綑綁，上衣被拉過頭頂並以束帶固定。(司法部)

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州2名女子被起訴，檢方指她們自導自演反川普攻擊事件，前共和黨議員助理格林還向警方與FBI謊稱遭持槍襲擊。

新澤西州 聯邦大陪審團20日正式起訴2名新州女子，指控她們在2025年自導自演一場假造的政治暴力攻擊事件。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據起訴書，被告是現年27歲、來自大洋城(Ocean City)的格林(Natalie Greene)，曾任新州共和黨 籍聯邦眾議員 范德魯(Jeff Van Drew)的助理。她被控共謀散布虛假陳述及製造假攻擊事件、實際散布虛假陳述，以及向聯邦執法人員作出不實陳述；另一名是來自大西洋城(Atlantic City)的25歲被告莫伊(Anamaria Moe)已於19日在翠登市(Camden)聯邦法院過堂。

起訴書指控，2025年7月23日深夜，莫伊撥打911報案，謊稱她與格林在埃格港鎮(Egg Harbor Township)一處自然保護區步道散步時，遭3名男子持槍攻擊，對方還直呼格林的名字並提及她在國會的職務。

警方到場後，發現格林躺在步道旁林地，手腳被黑色束帶綑綁，上衣被拉過頭頂並以束帶固定，當場哭喊歹徒持有槍枝。格林的臉部、頸部、上胸及肩膀有多處撕裂傷，腹部被寫上「川普的妓女」，背部則寫著指控范德魯「是種族主義者」(IS RACIST)的字樣。格林事後不僅向當地警方報案，就醫後更向聯邦調查局(FBI)探員重述這段虛構的遇襲經歷。

然而，檢警深入調查後戳破了這場騙局。司法部文件揭露，格林根本未遭歹徒持槍攻擊，而是事前提供圖案，花錢請一名人體改造兼疤痕化妝師在自己臉部與上半身刻意割出傷痕。此外，警方當晚在格林車內搜出與綁住她手腳同款的黑色束帶，數位鑑識也發現共犯莫的手機在案發前二天曾搜尋「附近的束帶」。

本案最初於2025年11月立案時，格林曾獲准以20萬元無擔保保釋金交保，如今隨著大陪審團正式起訴，共犯身分與議員姓名也全面公開，全案由FBI與國會警察局等單位聯合偵辦。依據聯邦法律，共謀罪與作出不實陳述罪的最高刑罰，均為五年監禁、25萬元罰金及3年保護管束。