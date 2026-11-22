川普兌現競選支票 信用卡利率將設上限 每年省1000億利息
川普稱將兌現競選承諾，與民主黨合作把信用卡利率上限設為10%，若成真可望替持卡人每年省下約1000億元利息。
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川普稱將兌現競選承諾，與民主黨合作把信用卡利率上限設為10%，若成真可望替持卡人每年省下約1000億元利息。
川普總統21日表示，將與即將上任的民主黨國會合作，設定信用卡利率上限，以兌現他在2024年競選期間未能實現的承諾。
美聯社報導，川普在接受福斯新聞頻道(Fox News Channel)節目「周六美國」(Saturday in America)訪問時表示，「我會這麼做。這些信用卡公司已經賺進大把鈔票了。」
民主黨與川普都支持設定利率上限，目前主流提案為定在10%，這將大幅削減發卡機構向客戶收取的費用。根據紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)8月的調查，信用卡利率中位數約為22.2%。
川普於1月提出此計畫，作為白宮推動「提升負擔能力」的一環。銀行與發卡機構隨即強烈反對，警告利率上限將迫使他們對經濟弱勢或信用評分較低的客戶停卡，並大幅縮減消費者持卡消費時所享有的刷卡回饋。過去由共和黨掌控的國會對此冷淡，幾乎未採取行動。
隨著民主黨即將掌控參眾兩院，情況有望改變。預計出任參院銀行委員會(Senate Banking Committee)主席的麻州民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)多次支持限制利率，並回應，「讓我們設定信用卡利率上限，為美國民眾守緊荷包。」
眾院金融服務委員會(House Financial Services Committee)的加州民主黨籍眾議員華特斯(Maxine Waters)，以及密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)皆表態支持，霍利更呼籲，「國會應該通過我這項跨黨派法案，設定利率上限，立即為民眾減輕負擔。」
研究人員在川普首次提出這項競選承諾後進行分析指出，若利率上限設為10%，民眾每年可省下約1000億元利息；發卡機構雖受重創且可能縮減優惠，但仍能維持獲利。
根據聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)數據，2024年美國約1.95億名持卡人共被收取1600億元利息，而根據紐約聯準銀行去年第3季的數據，目前全美信用卡總債務更達約1.23兆元的歷史新高。
他表示將推動信用卡利率上限，並稱會與即將上任的民主黨國會合作。這項政策屬於他先前提出、但尚未完成的「提升負擔能力」措施之一。 目前主流提案是把信用卡利率上限訂在10%，遠低於紐約聯準銀行8月調查顯示的22.2%中位數。若通過，將大幅壓低發卡機構對持卡人的利息收入。 研究估計，若上限設為10%，消費者每年可省約1000億元利息；但銀行與發卡機構可能縮減對高風險客戶的授信，並減少刷卡回饋等優惠。
精華 FAQ
他表示將推動信用卡利率上限，並稱會與即將上任的民主黨國會合作。這項政策屬於他先前提出、但尚未完成的「提升負擔能力」措施之一。
目前主流提案是把信用卡利率上限訂在10%，遠低於紐約聯準銀行8月調查顯示的22.2%中位數。若通過，將大幅壓低發卡機構對持卡人的利息收入。
研究估計，若上限設為10%，消費者每年可省約1000億元利息；但銀行與發卡機構可能縮減對高風險客戶的授信，並減少刷卡回饋等優惠。
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