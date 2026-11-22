駕車堵塞時會發生駕駛爭執，造成不幸意外。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 南卡羅來納州一宗路怒槍擊案，33歲史派維遭兩名持槍男子開槍打死，嫌犯原以自衛抗辯，後因錄音與警方卷宗曝光，兩人及兩名前警員相繼遭起訴。

2023年9月9日，33歲保險員史派維(Scott Spivey)在南卡 羅來納州一起路怒(road rage)行車糾紛當中被人開槍打死，兩名嫌犯援引「堅守陣地法」(stand your ground law)聲稱開槍出於自衛。案發三年多後，兩名嫌犯18日雙雙被捕，面臨謀殺罪名起訴。另外兩名前任警察也因為這起事件面臨瀆職、妨礙司法等罪名指控，其中在槍擊 發生後與嫌犯通話的前警察局副局長還被加控共謀犯罪。

福斯新聞網19日報導，根據法院文件，路怒事件發生時，死者史派維與兩名嫌犯博伊德(Charles "Weldon" Boyd)、威廉斯(Kenneth "Bradley" Williams)都有攜槍。雙方在霍里郡(Horry County)9號公路飛車追逐，最後史派維把車子停在路邊，下車找博伊德、威廉斯大聲理論，要求不要再跟隨，結果遭槍擊身亡。

案發之後，博伊德與威廉斯援引「堅守陣地法」，並稱開槍是因為遇到不理智駕駛人的自我防衛。

史派維的姊姊珍妮佛(Jennifer Spivey Foley)在警方卷宗裡找到之前不曾曝光的博伊德手機電話錄音，案情得以逆轉。手機錄音顯示，博伊德在電話中對911報案中心調度員說，雖然史派維準備逃跑，但自己仍準備發動槍戰。

博伊德在電話中說：「如果我再看到那把槍，就要把這個混蛋幹掉。」博伊德與911調度員保持通話一直到朝史派維開槍。

威廉斯辯護律師馬丁(O'Bryan Martin)表示，史派維在沒有受到挑釁的情況下，拿槍隔著窗戶指著威廉斯。馬丁也說，史派維在高速公路開車衝撞博伊德的卡車之前，已經有其他民眾對史派維危險駕駛行為打電話報警。

馬丁表示，屍檢報告顯示史派維血液酒精濃度高達0.13。

博伊德開槍之後打電話給朋友，亦即當時霍里郡警察局副局長史崔克蘭(Brandon Strickland)。警員維斯科維(Paul Vescovi)也因為這起案件捲入官司，兩人目前均已離職。

史派維母親黛博拉(Deborah Spivey)去年接受電視節目訪問表示，兒子遭槍擊之前被開車尾隨將近10哩，因此無法接受「堅守陣地法」說詞。她表示，只要其中一方試著降低衝擊且離開現場，另一方就不符合「堅守陣地法」適用條件。